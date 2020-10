Při vyklízení studentských kolejí panuje chaos. Ministr školství Plaga už nařízení zmírnil

Rozhodnutí kabinetu také zahrnuje zákaz ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech.

„S ministerstvem zdravotnictví se nám podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou zůstat na kolejích. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě. S rektory jsme ve spojení. Přesto, pokud je to možné, prosím všechny, aby se vrátili domů a omezili sociální kontakty,“ uvedl ministr Plaga na Twitteru.

Postupem si nejsou jistí ani pracovníci kolejí

„Existuje nějaké nařízení vlády o tom, že mají studenti odejít z kolejí, ale odchod máme zabezpečovat my, tedy vysoké školy. Nařízení je nesmyslné proto, že to vysoké školy nedokážou zabezpečit. My na kolejích nevíme, kdo u nás bydlí. My umíme rozlišit, kdo nám vrátil klíče a kdo ne, ale ne to, zda student neodjel na 14 dnů například kvůli on-line výuce. Museli bychom to kontrolovat fyzicky, ale nemůžeme to dělat každou hodinu dva dny v kuse,“ popsal ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Josef Suchánek.

„Zjišťujeme vše s naším právním oddělením. Měli jsme tu udržovací poplatek, když jsme přerušili výuku, studenti platili 20 procent běžného kolejného. Nevíme, jestli to bude možné dál,“ řekl ředitel kolejí Univerzity Pardubice Jan Brotánek.

„Studenty jsme už ale informovali, že musí opustit koleje, s tím, že se to netýká některých včera (v pondělí) zveřejněných výjimek, jako třeba studentů, kterým může být uložena pracovní povinnost. Poté se dozvíme, že je další výjimka, je to velmi nepříjemné, už to řešíme,“ řekl mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák.