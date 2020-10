Opozice chce po vládě rychlé kompenzace a jasnou komunikaci směrem k veřejnosti

Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury by vláda nyní měla zejména přijít s kvalitními investičními plány na podporu české ekonomiky. „Je potřeba, abychom lidem dali pocit jistoty a bezpečí. Lidé přestávají mít peníze a přichází o práci. Vláda, a my jí v tom rádi pomůžeme, musí připravit investiční programy, musí připravit podporu místních samospráv a další, abychom udrželi peníze v České republice,“ zdůraznil v reakci na dotaz ČT Okamura.

Opozice kritizuje komunikaci vlády

Opatření podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše dopadnou na všechny občany, živnostníky, zaměstnance, lidi pracující na dohodu i samoživitele. „Je nyní bezpodmínečně nutné, aby vláda jasně komunikovala, jakým způsobem je podpoří a jak bude kompenzovat výpadek v příjmech,“ napsal na Twitteru Bartoš s tím, že podnikatelé by se měli také dozvědět jasný plán, za jakých podmínek a kdy mohou znovu otevřít.

„Bohužel stále trvá naprostý chaos, kdy jedna část vládních představitelů ještě o víkendu tvrdí, že lockdown nebude, zatímco další členové kabinetu říkají opak,“ uvedl Bartoš.

Komunikaci v souvislosti s vyhlašováním nařízení kritizoval i místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. „Čekal jsem jasné chirurgické zásahy do společnosti, ale dočkali jsme se opět těch plošných škrtů, které jsme tady měli na jaře,“ shrnul Luzar. Od vlády mu chyběla konkrétní zdůvodnění, proč se jisté obory uzavírají, zatímco jiné zůstávají otevřeny.

Situaci bylo možné předejít, tvrdí šéfové TOP 09 a STAN

Předseda STAN Vít Rakušan považuje současnou situaci za kritickou. „Při pohledu na dostupná data jsou přísnější opatření namístě. Celé je to selhání naší vlády, která svou příšernou komunikací a chaotickým jednáním způsobila nedůvěru lidí v její rozhodnutí i v opatření proti šíření epidemie,“ reagoval Rakušan s tím, že semknout se a dodržovat opatření by podle něj lidé měli kvůli svým blízkým, ne kvůli vládě. Podle něj se bude po krizi vláda muset zodpovídat za to, do jakého stavu Česko dostala.