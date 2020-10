Opasky bychom si měli v krizi utahovat, ne uvolňovat, domnívá se bývalý ministr financí Pilný

Restart v hlavním městě není možný, v nejbližších dvou třech letech zde nebudeme potřebovat 1600 průvodců, řekl Pilný jako příklad očekávaných změn. Tito lidé, hovořící několika jazyky, by tak mohli pomoci kupříkladu ve školství. „Návrat turistů jen tak nenastane,“ konstatoval.

Dojde také k uzavírání hotelů či restaurací, dopad je podle něho už teď téměř katastrofický. V této souvislosti nevidí důvod, proč by lidé z Prahy nemohli dojíždět za prací třeba do Slaného nebo do Berouna, i když dosud to bylo spíše obráceně.

Jako řešení budoucí situace by městu doporučil podívat se, kde jsou peníze. Tedy na různé dotační programy, i ty evropské. A pak ve spolupráci se soukromou sférou připravit rekvalifikační programy. To však podle něho současné vedení Prahy nedělá.

Utahovat opasky, nerozdávat

Současnou krizovou situaci by bývalý ministr řešil jinak než vláda. „Utáhnout si opasek o dvě dírky, ne rozdávat,“ zdůraznil. Úspěšní manažeři ve firmách prošli podle něj podobnými krizemi tím, že ořezávali jakékoliv zbytečné náklady až na kost.

Pilný podotkl, že na pracovním trhu je stále nedostatek lidí, což souvisí i s tím, že ubylo zahraničních pracovníků. Firmám, které mají zakázky, tak chybějí pracovníci.

Kabinetu bývalý ministr vyčítá, že pomocí programu Antivirus pomáhá uměle držet 700 tisíc pracovních míst, z nichž polovina už neexistuje. „Nemůžeme udržovat ekonomiku na kapačkách. Není možné sanovat ekonomiku tak, že jen vyměňujeme infuze,“ soudí Pilný. Podle něho má smysl sanovat byznys, který vydrží, ne ten, který umře.