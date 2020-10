ŽIVĚ: Sněmovna schvaluje pobyt lékařů z USA nebo změnu daní

Poslanecká sněmovna projednává souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie v Česku. Pomáhat by lékaři měli s epidemií koronaviru. Do závěrečného schvalování by poslanci mohli poslat vládní návrh širších daňových změn, který by mohl zahrnout také výraznější snížení daní většině zaměstnanců.