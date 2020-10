Vojenští lékaři ze zahraničí mohou přijet, schválila vláda. Parlament návrh projedná, než přiletí Američané

Podle Romana Prymuly nehrozí, že by američtí vojáci po příletu nemohli v Česku působit jako lékaři, přestože za obvyklých okolností musí lékaři ze států mimo Evropskou unii dostat od ministerstva zdravotnictví povolení. „V tomto případě se ale jedná o členy NATO, to znamená, že v zařízeních Armády ČR jsou oprávněni poskytovat veškerou péči,“ upozornil Prymula. Vojenští lékaři tak podle něj budou působit v Ústřední vojenské nemocnici a případně v provizorní nemocnici v Letňanech.

Změnit legislativu je nutné vzhledem k tomu, že do Česka má namířeno 28 lékařů, kteří jsou příslušníky Národních gard z amerických států Texas a Nebraska. Měli by vypomáhat českým zdravotníkům, kterých je nedostatek, a podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) mají dorazit již příští středu.

Mluvčí resortu obrany Jan Pejšek ve středu řekl, že by do Česka měly přijet čtyři sedmičlenné týmy příslušníků Národních gard Texasu a Nebrasky s vlastním vybavením. Americké velvyslanectví uvedlo, že o vyslání amerických specialistů hovořil velvyslanec Stephen King s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Tito vojenští zdravotničtí profesionálové mají zkušenosti s reakcí na koronavirové onemocnění ve Spojených státech,“ uvedl King.

Podle Prymuly příjezd s Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Po zaslání žádosti do USA přišla nabídka lékařů z Národní gardy. Američtí lékaři by měli být nasazeni v některém z nemocničních zařízení, kde bude nedostatek personálu. Pokud by byl zahájen provoz v polní nemocnici v Letňanech, působili by v ní.