Zdravotnictví je pod náporem. Ubývá lůžek i zdravotníků, pomůžou lékaři ze zahraničí

Na důkladné trasování totiž hygieně nezbývá personál. „Máme mediky, jak civilní tak armádní, kteří nám pomáhají, ale přes tuto pomoc to stále není dost,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová. Nařízení ministra nutí hygieniky kontaktovat nově nakažené do 48 hodin. Aby se to povedlo ve všech případech, museli by posílit o desítky lidí.

Nákaza se také rychle šíří domovy pro seniory. Před poslanci to řekl šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek, podle kterého je v domovech tři tisíce nakažených seniorů a 170 aktivních ohnisek. „To znamená, my musíme počítat s tím, že mohou začít hospitalizace dokonce i skokově narůstat. A toto je velmi špatná situace, která mně osobně dělá zle,“ vylíčil Dušek.

Do Česka přijedou armádní lékaři ze zahraničí

Ve státech těžce zasažených koronavirem by měla pomoci německá armáda. Sousedícímu státu se totiž daří vzdorovat nové vlně lépe než většině Evropy. Do České republiky by Spolková republika mohla poslat armádní odborníky v rámci mise NATO.

Českému zdravotnictví by od příštího týdne mělo pomoci i 28 lékařů z armády Spojených států. Teď se jedná o jejich dopravě a ubytování. „Kde budou působit, bude hlavně záležitost ministerstva zdravotnictví, které o tom bude jednat i s našimi zdravotníky. Budou tam, kde jich bude třeba,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Dva týmy po sedmi lidech pošle texaská národní garda, stejným počtem pak přispěje národní garda z Nebrasky. Lékaři pak mají zůstat minimálně několik týdnů.