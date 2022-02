Na podzim Česko čekají komunální volby

Komunální volby se uskuteční pravděpodobně v říjnu. Poslanecká sněmovna v minulém období nestihla dokončit projednávání ústavní novely, která by stanovila pevný termín pro tyto volby, takže konkrétní termín vybere prezident republiky. Předchozí komunální volby byly 5. a 6. října 2018, nejzazším termínem pro ty nynější tedy bude víkend 1. a 2. října 2022. To by nicméně „propadlému“ zákonu odpovídalo, podle něj se měly komunální, krajské a také senátní volby konat vždy o prvním říjnovém víkendu.

Nová zastupitelstva dostanou všechny obce v České republice včetně hlavního města Prahy, kde má zastupitelstvo zároveň kompetence odpovídající krajským. Dále vzniknou ve volbách zastupitelstva městských obvodů či městských částí. V nejmenších obcích bývá občas problém „sehnat“ vůbec potřebný počet kandidátů. Musí jich být alespoň pět, což je zároveň minimální přípustný počet zastupitelů v obcích do 500 obyvatel. Ve větších obcích, kde je zastupitelů více než pět, musí být kandidátů alespoň tolik, aby byla obsazena nadpoloviční většina křesel.

Počet zastupitelů se odvíjí od počtu obyvatel obce. Zákon o obcích nestanoví tento počet přesně, určuje rozpětí, takže i nejmenší obce do 500 obyvatel mohou mít až patnáct zastupitelů, největší města nad 150 tisíc obyvatel mohou mít zastupitelstvo s 35 až 55 členy. (Specifická situace je v Praze – viz níže.) Počet svých členů stanoví samo zastupitelstvo.