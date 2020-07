V roce 2014 jsem vstupoval do jiného ANO, než je dnes, říká bývalý místopředseda Vokřál

„Přestože byla verbální dohoda s panem premiérem, že se Brno zruší jako celek, tak k tomu nedošlo. V tom okamžiku pan první místopředseda dělal všechno pro to, aby se to nestalo,“ popsal Vokřál průběh jednání předsednictva ANO. Prvním místopředsedou hnutí je Jaroslav Faltýnek.

„Argumentoval, že má podporu pana Faltýnka a ať se ho na to zeptám. Tak jsme jeli do Prahy, já jsem řekl, že si myslím, že by tam být neměl, padlo, že by tam být mohl. Tak jsem říkal, že nebude výše než na desítce – a byl na desáté pozici,“ popsal Vokřál, jak se Švachula na kandidátce udržel.

Brno podle Vokřála není tam co Praha za Janouška

Vokřál se domnívá, že svým odchodem dění rozhýbal. „Kdybych byl býval neudělal, co jsem udělal, tak bychom se v tom patlali do dneška,“ míní. Odmítl však, že by v současnosti bylo Brno tam, kde bývala Praha v éře Romana Janouška.

„Jeden z důvodů, proč jsem vstoupil do politiky, byl, že jsem dlouhodobě kritizoval tyto věci. Nechtělo se mi jenom sedět v hospodě a říkat, že je něco špatně. V té době jsem věřil, že hnutí ANO se k této problematice postaví čelem. Myslím, že v řadě případů se tak i dělo,“ poznamenal Vokřál, který byl v letech 2014 až 2018 brněnským primátorem.

Připustil, že již krátce po jeho vstupu do hnutí zřejmě nebylo v brněnském ANO vše v pořádku, ale zprvu si to neuvědomoval. Jak později vyšlo najevo, domnělou činností Jiřího Švachuly se policie zabývala od roku 2015. „To bylo v době, kdy jsem byl v politice nováčkem. Co se týče Jiřího Švachuly, dostal jsem několikrát echo ‚dávej si pozor‘. Na základě ‚dávej si pozor‘ je těžké někomu říct ‚ty kradeš‘. Politické strany nemají aparát na to, aby si vyšetřovaly své členy,“ uvedl.