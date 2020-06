Kvůli korupci v brněnském ANO došlo na čistky. Podezřelí ale ve straně zůstávají

„V případě, že tu přijde nabídka a bude to nad šest, tak to stejně musíme zrušit. Musí bejt klid. Rozumíte. Všechno se zadá jiným způsobem,“ říká bývalý šéf investic radnice Brno-střed Petr Liškutin na policejních záznamech. „Jo, jo, souhlas,“ zní z úst Jiřího Švachuly.

Rána pro „protikorupční“ hnutí

Pro hnutí ANO, které se prezentovalo bojem proti korupci, jde o citlivou věc. Podle kriminalistů v Brně fungovala v letech 2014 až 2019 organizovaná zločinecká skupina v čele s Jiřím Švachulou. Policejní kamera ho v Liškutinově kanceláři zachytila už v roce 2018, kdy se chlubil, že bude skládat koalici a Liškutina ujišťoval, že nepřijde o práci.

Policie zasáhla loni, zatkla skupinu podnikatelů a politiků, Švachula je dodnes ve vazbě a hrozí mu 15 let vězení. Podle Mezlíka zadržení ovlivnili zakázky za téměř půl miliardy a nechali si za to zaplatit 47 milionů korun. Nastražená kamera zachytila i jednoho z obžalovaných, jak Liškutinovi předává obálku. On sám policii přiznal, že předával úplatek 70 tisíc korun.

Turbulence na radnici i ve straně

V souvislosti s kauzou se postupně objevují další jména politiků z brněnského ANO. Krajské vedení hnutí se rozhodlo zrušit tři místní organizace.

„Kauza Stoka jako taková je samozřejmě velmi nepříjemná záležitost. Poškozuje nás a znovu říkám, že jsem do hnutí nevstupoval s tím, abych byl spojován s nějakou korupční činností,“ řekl exprimátor Brna Petr Vokřál, který kvůli případu nakonec v pondělí ANO opustil.

Čistku v brněnském ANO vyhlásil právě Vokřál. Připravil interní materiál, který obsahuje výběr článků z médií a graf údajných vazeb na lidi spojené s kauzou. Na jeho základě začátkem března vedení strany tři své organizace v Brně-Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích zrušilo a z hnutí vyhodilo bezmála 40 lidí.

Proč skončili ti, o které se policie nezajímá?

Člen místní organizace ANO Brno-Starý Lískovec Michal Němeček ale upozorňuje na to, že ani jedno z jmen z této buňky nemá s kauzou nic společného. Podobně o čistce mluví i šéfka místní organizace ANO v Brně-Židenicích Iva Votavová. Ani ona neví o žádaném propojení lidí z její buňky s kauzou Stoka. Vokřál ale trvá na tom, že k jakémusi propojení došlo.