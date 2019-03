Kontrolou kvůli policejní razii na radnici Brno-střed neprošlo pět tendrů. Jde o zakázky za zhruba sto milionů

Největší zakázkou je oprava celého domu v nádražní ulici, kde končil příjem nabídek od stavebních firem den předtím, než radnici obsadila policie. Obálky tak úředníci ani nestačili otevřít.

„Všechno to jsou veřejné zakázky, ke kterým máme nachystanou dokumentaci. My ji prověříme a zvolíme způsob zadání tak, abychom co nejvíce snížili jakákoliv korupční rizika, a znovu tyto zakázky vyhlásíme. Myslím si, že nás to zdrží řádově v týdnech,“ řekl tajemník úřadu Petr Štika.