Zadržení politiků ANO znepokojilo brněnskou radnici. Večer kauzu bude řešit krajské vedení hnutí

Sám Jiří Faltýnek ale nyní čelí podezření, že získal levně dům od podnikatele Ivana Trunečky, kterého zadržela minulý týden policie v souvislosti s razií na radnici městské části Brno-střed. Napsal to server idnes.cz. Firmy podnikatele pak podle serveru dostaly stamilionové zakázky od tepláren, kde Faltýnek působil nejprve v představenstvu a poté v dozorčí radě. Faltýnek mladší odmítá, že by ovlivňoval jakoukoli zakázku.

Faltýnek o situaci jednal se starostkou městské části Janou Bohuňovskou (ODS), která chce situaci projednat i se zastupiteli. „Dohodli jsme se, že se pokusím kontaktovat pana advokáta od Petra Liškutina a požádám ho, aby složil mandát zastupitele. On je místostarosta a je potřeba, aby pokračovala činnost úřadu. On tady ale vzhledem k vazbě není a nelze předpokládat, kdy to skončí,“ objasnil důvody Faltýnek.

Podle něj radnice také prověří všechny aktuální investiční akce. „Chceme mít jistotu, aby nevznikla další škoda. Jedná se o desítky veřejných zakázek za několik uplynulých let. Budeme to dělat i u menších zakázek, abychom věděli, že sjednané ceny jsou pro městskou část výhodné,“ řekl Štika.

Městská část Brno-střed se chce k trestnímu řízení přihlásit v pozici poškozeného. Podle tajemníka úřadu Petra Štiky je prošetřování a objasnění celé situace na straně policie. „My se budeme snažit vyčíslit objem zakázek, kterých by se to mohlo týkat, protože se chceme přihlásit k trestnímu řízení v pozici poškozeného,“ uvedl Štika. Počet zakázek ani čísla zatím neodhadoval.

Policie viní devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Kromě brněnského radního za hnutí ANO Jiřího Švachuly a místostarosty brněnských Ivanovic Petra Liškutina skončili ve vazbě také tři podnikatelé ve stavebnictví a realitách , a to Petr Kalášek , Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka . Čtyři lidi jsou na svobodě, dva spolupracují. Hrozí jim tresty od 10,5 roku do 16 let .

Policie zasahovala na radnici od čtvrtečního do sobotního rána. Zajímala se především o zakázky investičního odboru. „Nevím, čeho přesně se problém týká. Investiční zakázky jsou široká oblast. Ničeho podezřelého ani ničeho, co by vzbudilo mou pozornost, jsem si nevšiml a nevybavuju si ani nic od mých kolegů. Spolu se mnou bylo v radě dalších 11 lidí,“ řekl Landa.

V minulém volebním období byl starostou za Žít Brno, loni ve volbách byl lídrem za ANO, členem hnutí není. Podle Landy se vedení radnice v minulém volebním období snažilo o to, aby byly informace více dohledatelné. „Snažili jsme se zavést opatření, aby se zmenšil prostor pro nekalosti. Vše jsme dali na internet, aby to bylo možné zkontrolovat běžným laikem. Agendu jsme vytáhli do obecně dostupných zdrojů, zakázky jsme dělali přes administrátory a postupovali jsme v souladu se směrnicí, kterou jsme měli nad rámec zákona,“ uvedl Landa.

O to více ho policejní razie zaskočila. „Stále nevím, kde by měl být problém a čeho se podezření týká. To ale neznamená, že tam ten problém není. Pokud by tam byl, bylo by to v přímém rozporu s tím, co jsme dělali. Obvinění považuji za velmi závažná a je to věc, se kterou nemůžu souhlasit v žádném formátu,“ zdůraznil Landa.

S reakcí chce ale počkat. „Vzhledem k tomu, že mám minimum informací, nedokážu vyřknout žádný soud a počkám si na další výstupy,“ dodal. I když je nestraník, situaci projednává i s hnutím ANO, za které jako lídr kandidoval.