Faltýnek neměl suplovat Ťoka, míní Babiš. A očekává odchod Švachuly z dozorčí rady ČD Cargo

„Jak jistě všichni novináři vědí, v minulém volebním období jsem byl společně s pány Birkem, Švagrem, Kasalem, Čermákem, Volným a Ferancem v dopravní koaliční radě, která se zabývala otázkou výběru mýtného na českých dálnicích a silnicích I. třídy. Řešili jsme rozsah zpoplatnění, ale i další otázky týkající se právě mýta. Z tohoto důvodu je tedy zřejmé, že jsme se setkávali se všemi relevantními subjekty, ale i experty na otázku výběru poplatků za přepravu v rámci české dálniční sítě.

Byla to naše práce a myslím si, že takové schůzky jsou legitimní. Díky činnosti i této koaliční skupiny jsme v přechodném období, mezi výběrem nového provozovatele mýtného systému, ušetřili našemu státu a českým občanům 1,5 miliardy korun.

Stejně jako jsem se potkával se zástupci Kapsche, tak jsem se scházel i se zástupci Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a dalšími účastníky soutěže, kteří měli zájem na provoz mýta. Našim cílem bylo to, aby tendr vůbec proběhl a Česká republika nemusela složitě řešit, že systém na výběr mýta přestane být funkční a Česká republika bude přicházet o finanční prostředky, které z mýta plynuly. Ročně jde o deset miliard korun. Výsledky tendru všichni znáte. Roční úspora u nového provozovatele oproti původním období je jedna miliarda korun a v součtu to dělá za celé období přibližně deset miliard korun. Tendr na provozování mýtného systému od počátku provázela obava, zda společnost Kapsch bude dostatečně součinná při předání a převzetí mýta v případě, že jeho vítězem bude třetí subjekt, což mimo jiné znamená nezavdat společnosti Kapsch ze strany státu jakoukoliv záminku, na základě které by z jejich strany mohlo dojít k obstrukcím. Tato obava trvá i v současnosti.“