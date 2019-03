Právo: Faltýnek podle policejních odposlechů na schůzkách s Rafajem prosazoval zájmy Kapsche

Deník Právo cituje policejní dokumenty: podle nich se Jaroslav Faltýnek setkal s ředitelem Kapsche Karlem Feixem. O hodinu později pak na jiném místě jednal se šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. „Faltýnek řekl předsedovi ÚOHS Rafajovi mj., že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch,“ shrnují podle deníku detektivové obsah rozhovoru.

V dopravní radě byl taky další poslanec za ANO Milan Feranec. Také jeho kontaktovala policie a i on připouští schůzky s Kapschem. Vyplývaly prý z jeho pracovní náplně. „Zájemci o účast v tomto tendru se potkávali myslím s kdekým. I já jsem konzultoval s kolegou náměstkem na ÚOHS, jaký by měl být zvolen postup, aby ten postup byl zákonný,“ tvrdí Feranec.

Právě Faltýnek byl jedním z aktérů čtvrteční rozsáhlé policejní akce. Jeho advokát ovšem tvrdil, že po 1. místopředsedovi hnutí ANO chtěli policisté jen nějaké dokumenty a v případu není obviněn: „Pokud já vím, tak tam pan Faltýnek figuruje jenom jako svědek, takže by se ho to nemělo nějakým způsobem týkat, že by on něco udělal,“ komentoval kauzu z USA premiér Andrej Babiš (ANO).

Naopak další z členů dopravní rady Jan Birke (ČSSD) mluví jen o schůzkách na oficiální úrovni. „Když je taková vážná věc, tak se není nutno scházet někde neformálně. Když se scházíte, tak oficiálně a se svědky.“

Podle mluvčího firmy Kapsch se nikdo ze společnosti nedopustil nezákonného jednání. Jenže podle Práva figuruje mezi podezřelými přímo ředitel firmy Karel Feix. Kromě něj také místopředsedkyně antimonopolního úřadu Eva Kubišová i její šéf a předseda ÚOHS Petr Rafaj, které se Česká televize pokoušela neúspěšně kontaktovat.

Rafaj v čele antimonopolního úřadu vadí ODS i Transparency International

Rafaje by tato kauza mohla stát i post v čele antimonopolního úřadu: „Pokud se ta podezření potvrdí, tak to nepochybně bude na rezignaci,“ domnívá se místopředseda ODS Martin Kupka. Podle něj je závažné zejména to, že úřad, který má dohlížet na férovost soutěží, by se naopak nechal zatáhnout do zásadního ovlivňování zakázek. Rezignaci šéfa antimonopolního úřadu požaduje také organizace Transparency International.

Podle premiéra Babiše je však celé vyšetřování teprve na začátku: „Počkejme si na to, co se stane.“ Ze zákona jmenuje a odvolává šéfa antimonopolního úřadu prezident, ovšem na návrh vlády. Zda by kabinet v návaznosti na současná podezření mohl debatu o dalším setrvání Petra Rafaje ve funkci otevřít na nejbližším jednání v pondělí, premiér neřekl.