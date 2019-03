Jednal jsem se zástupci Kapsche i antimonopolního úřadu, řekl Faltýnek. Schůzky považuje za legitimní

Stejně jako jsem se potkával se zástupci Kapsch, tak jsem se scházel i se zástupci Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a dalšími účastníky soutěže, kteří měli zájem na provoz mýta. Našim cílem bylo to, aby tendr vůbec proběhl a Česká republika nemusela složitě řešit, že systém na výběr mýta přestane být funkční a Česká republika bude přicházet o finanční prostředky, které z mýta plynuly. Ročně jde o deset miliard korun. Výsledky tendru všichni znáte. Roční úspora u nového provozovatele oproti původním období je jedna miliarda korun a v součtu to dělá za celé období přibližně deset miliard korun. Tendr na provozování mýtného systému od počátku provázela obava, zda společnost Kapsch bude dostatečně součinná při předání a převzetí mýta v případě, že jeho vítězem bude třetí subjekt, což mimo jiné znamená nezavdat společnosti Kapsch ze strany státu jakoukoliv záminku, na základě které by z jejich strany mohlo dojít k obstrukcím. Tato obava trvá i v současnosti.“

V dopravní koaliční radě byl Faltýnek například s poslanci Janem Birkem (ČSSD), Janem Volným (ANO) a Milanem Ferancem (ANO). Řešili rozsah zpoplatnění, ale i další otázky týkající se právě mýta. „Díky činnosti i této koaliční skupiny jsme v přechodném období, mezi výběrem nového provozovatele mýtného systému, ušetřili našemu státu a českým občanům 1,5 miliardy korun,“ poznamenal šéf poslanců hnutí ANO.

Nový mýtný systém se satelitní technologií by měl být na dálnicích spuštěn letos 1. prosince, na silnicích první třídy od ledna 2020. Firma CzechToll zvítězila v tendru na nového provozovatele mýtného systému s nabídkou 10,75 miliardy korun za deset let provozu. Vystřídá současného správce mýta, rakouskou firmu Kapsch, přičemž dosavadní mikrovlnnou technologii nahradí satelitní systém.

Před zvolením do čela ÚOHS byl Rafaj v letech 2002 až 2009 poslancem za ČSSD. Členem sociální demokracie byl od roku 1997, členství ve straně ukončil v souvislosti s nástupem do čela ÚOHS.

„Kromě toho, že pro tuto funkci nemá erudici, jsem sledoval i to, co úřad pod jeho vedením dělal, a podle mě to bylo v rozporu s tím, co by podle mě úřad s těmito úkoly dělat měl,“ dodal Pelikán.

ÚOHS podle něj ohledně hospodářské soutěže není vůbec aktivní, málokdy vydá rozhodnutí s vysokými pokutami. „A když už se mu podaří odhalit problematické chování, jakým byl například kartel stavebních firem, dostatečně věc neošetřil z procesního hlediska a rozhodnutí neobstálo u soudu,“ připomněl nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil pokutu 1,66 miliardy korun, již úřad uložil v roce 2017. Ohledně veřejných zakázek zase podle Pelikána úřad postupuje formalisticky a znepřehledňuje systém zadávání veřejných zakázek.