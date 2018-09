Mýto bude provozovat CzechToll a SkyToll. Antimonopolní úřad zamítl stížnost firmy Kapsch

Firmy teď mají podle ministra 14 měsíců na to, aby připravily nový systém na výběr mýtného. Do konce roku 2019 platí smlouva s Kapschem, který provozuje dosavadní mýtný systém, podle Ťoka ji ale bude možné vypovědět dřív, pokud bude nový provozovatel rychleji připraven začít s výběrem mýtného.

Konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenská SkyToll bude vybírat a spravovat mýtné od roku 2020. „Smlouvu jsme uzavřeli rychle, nikoli však neuváženě. Šlo nám o to, abychom dali novému provozovateli dostatek času na přípravu,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Slovenská firma SkyToll byla založena v listopadu 2008 , o rok později vyhrála tendr na zhotovení a provoz systému elektronického výběru mýtného na Slovensku , které vybírá od roku 2010. Kontrakt byl uzavřen na 13 let. SkyToll vyhrál tendr díky tomu, že v soutěži zůstal po vyloučení ostatních zájemců sám, což kritizovala i Evropská komise. Společnost používá na Slovensku satelitní technologii, která se má začít používat i v Česku. Dopravci tehdy při spuštění protestovali, stěžovali si mimo jiné na to, že jim systém účtuje poplatky i za jízdu po souběžných nezpoplatněných silnicích nižších tříd.

„Jsme připraveni včas vybudovat a zahájit provoz efektivního mýtného systému, jehož provoz bude řádově levnější než dnes. Díky tomu by stát mohl investovat více peněz vybraných od dopravců do dopravní infrastruktury v Česku.“

CzechToll a SkyToll mají mýtné vybírat deset let za 10,75 miliardy korun. Využívat se k tomu bude modernější satelitní technologie, dosud k výběru mýtného sloužila mikrovlnná technologie. Ministerstvo dopravy očekává, že výnos z mýtného by se měl pohybovat mezi 140 a 150 miliardami korun za deset let.

Rozhodování antimonopolního úřadu

Poprvé antimonopolní úřad o námitkách firmy Kapsch rozhodoval v květnu. Tehdy zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020. Předseda úřadu Petr Rafaj však v srpnu prvoinstanční rozhodnutí zrušil, protože podle něj úřad dostatečně nezohlednil některé významné okolnosti případu.