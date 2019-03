Hamáček požádá policii, aby prověřila únik informací kolem Faltýnka a firmy Kapsch

Hamáček chce do budoucna zajistit, aby k podobným únikům nedocházelo, podle něj to komplikuje vyšetřování. Řekl to v neděli v pořadu Partie na televizi Prima.

Citace z příkazu k domovní prohlídce u Faltýnka se objevily v sobotu v deníku Právo. Podle Hamáčka mohly informace pocházet od policie, od státního zastupitelství nebo od advokátů. Chce zajistit, aby od policie, která spadá pod ministerstvo vnitra, dokumenty příště neunikaly.

„Policie musí pracovat nezávisle. To, co je problém, z mého pohledu je, že z toho spisu unikají informace. Otázka je, jaké informace – zda to jsou kompletní informace, nebo zda to jsou cílené úniky,“ řekl Hamáček. „Takhle to být nemá, policie má pracovat profesionálně a bez toho, aby paralelně běželo nějaké vyšetřování v médiích,“ řekl.