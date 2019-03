Policejní zásah na radnici Brno-střed pokračuje. Obviněné stále vyslýchají v Holešově

Zajištěné podklady jsou podle něj zapečetěné. „Co jsme měli uloženo vyhledat, to jsme vyhledali. Jde o nějaké množství šanonů. Většina toho je ale v elektronické podobě, ty jsme poskytli všechny, vůbec netuším, co policii z toho bude zajímat,“ doplnil tajemník.

„Stav je od té doby stálý, čekáme, až policie dokončí šetření. Jsme ve fázi, kdy jsme vyhledali všechny potřebné podklady, nyní je potřeba, aby to policie všechno sepsala, zdokumentovala do spisu a vyhotovila protokol,“ popsal Petr Štika.

Komunální politik Jiří Švachula se v Brně do veřejného povědomí dostal nejprve jako galerista. V jeho Galerii Aspekt vystavovali přední čeští umělci. Do politiky vstoupil v barvách hnutí ANO a na radnici Brno-střed má jako uvolněný člen rady na starosti investice a správu bytových domů.

Vokřál: Nemyslím si, že by na Brně-středu byla mafie

Údajné zadržení Jiřího Švachuly nechtějí členové ANO komentovat, stěžují si na nedostatek informací od policie. „Čekáme na oficiální informace policie a vyjádříme se k věci, až je budeme mít,“ řekla předsedkyně krajské organizace Taťána Malá.

Bývalý primátor a místopředseda jihomoravské ANO Petr Vokřál ale odmítl, že by na Brně-středu byla mafie. Podle něj se to tak ale prezentuje v médiích. „Tohle pro nás z hlediska hnutí není otázka hodin, abychom to museli řešit. Musíme počkat na to, jakou relevanci úkony, které byly vykonány, mají,“ řekl exprimátor.

Brněnská ODS chce svolat koaliční jednání

Na radnici Brno–střed funguje koalice složená z ODS, ANO a KDU-ČSL. Brněnská ODS chce kvůli kauze svolat koaliční jednání. Uskutečnit by se mělo zkraje týdne. „Chci si poslechnout kolegy z ANO a také z KDU-ČSL, se kterými jsme v koalici. Chci, abychom se potkali a celou tu situaci zanalyzovali a zjistili jejich postoj k dalšímu fungování na radnici,“ řekl předseda oblastního sdružení a zastupitel městské části Robert Kerndl (ODS).