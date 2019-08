Hřib s Pospíšilem se přeli o Pražskou plynárenskou. Jinak prý koalice funguje dobře

Sporné tantiémy

Za další problém Hřib považuje vyplacení podílů na zisku této městské firmy „nejenom odsouzenému podvodníkovi Karlu Březinovi, nejenom politickým trafikantům za ANO, jako například pan poslanec (Petr) Venhoda nebo předseda pražského ANO (Jan) Říčař, ale pan Janeček si odhlasoval tu tantiému také sám pro sebe“.

„Přijde mi neuvěřitelné, že je možné si takto nadělit část zisku městské firmy sobě do kapsy,“ rozčílil se primátor. Tantiémy dosáhly statisíců korun. Pospíšil zdůraznil, že jejich vyplacení nebyl nezákonný postup.

Hřib nepovažuje za dobré ani hospodářské výsledky Pražské plynárenské. „Zisk firmy je o 300 milionů nižší, než by být mohl, a to z důvodu, že je zapletená do podvodů s DPH, do karuselového podvodu. Dělala obchody se skořápkovými firmami,“ naznačil.

Hospodářské výsledky firmy jsou však podle Pospíšila dobré. Připomněl, že Pražská plynárenská odvádí jako jediná městská firma stovky milionů korun do rozpočtu a poslední tři roky drží stejné ceny energie pro Pražany. Varoval, že neuvážené odvolání Janečka může vést ke zdražení a poklesu zisku.

Pospíšilova kritika stylu pirátské debaty

„Obě strany vnímají otazníky nad Pražskou plynárenskou. Pouze my jsme v tomto směru uvážliví, chceme tu věc odborně posoudit,“ reagoval na výtky Pospíšil s odkazem na odborníky, kteří na schůzce 15. července Hřibova obvinění vyvraceli. „Dejme mu aspoň šanci, ať se obhájí. Snad každý má právo být vyslechnut, než je odvolán z funkce,“ vyzval předseda TOP 09.

Hlavní snahou Spojených sil pro Prahu je podle Pospíšila uspořádat před dalšími kroky transparentní jednání městské rady s Janečkem, na němž se mají podezření vyjasnit. „Kdyby se v té debatě ukázalo, že pan Janeček selhává, tak rádi podpoříme jeho odvolání,“ avizoval Pospíšil. Na této debatě se koalice dohodla, což potvrdil i šéf třetího koaličního partnera Praha sobě Jan Čižinský.

Debata byla dohodnuta a radní za Spojené síly Jan Chabr pak požádal o její odložení. „Pan Chabr jasně řekl, že požádal o odložení té schůzky a že hledá právní postup, jak zajistit, aby členové dozorčí rady mohli být na tom jednání,“ vysvětlil to Pospíšil. Právě po odložení navrhl Hřib odvolání přímo na radě, což však neprošlo.