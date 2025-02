Bez vody a turistických plaveb jsou Punkevní jeskyně v Moravském krasu. Na podzemní řece totiž vyměňují správci stavidlo a odstranit se chystají také následky loňské povodně. Poničila elektroinstalaci i dno jeskyní. Oblíbený cíl turistů od té doby funguje v provizoriu. Voda do koryta a turisté do loděk se vrátí 1. dubna. Do té doby mohou navštívit kratší, takzvané suché prohlídky.