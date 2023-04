Zastupitelský klub ANO v Ostravě opustil Miroslav Otisk. Jde už o osmého člena hnutí

„Před pár okamžiky mi dorazil e-mail pana Otiska, který rezignuje na členství v našem zastupitelském klubu. Není to pro nás úplně žádná šokující informace ani nová zpráva. Celou dobu jsme s ním ve vyjednávání s potenciálními koaličními partnery nepočítali, protože celou dobu se nedokázal vyjádřit, jakým způsobem k celé kauze přistoupí a jestli bude členem našeho klubu, nebo ne. V tuto chvíli to pro nás neznamená už vůbec nic, protože v posledních dnech, kdy jsme se potkávali s možnými koaličními partnery, jsme hovořili o tom, že máme 13 mandátů,“ uvedla Tichánková.

Macura vyjadřuje obdiv

Primátor Macura sdělil, že Otisk zatím oficiálně o vstup do jeho klubu Nezařazených nepožádal. „Předpokládám, že se tak stane. Původně takovou ambici projevil, tak předpokládám, že to bude platit,“ řekl. Dodal, že vůbec nečekal, že se k němu přidá tolik lidí. „Je to obrovský respekt vůči jejich morálnímu nastavení, protože samozřejmě tím, že opouští klub ANO a přechází ke mně, tak dávají zcela všanc svoji jakoukoliv politickou budoucnost,“ řekl.

Macura si však není jistý, zda další odchod zvyšuje šance jeho klubu při koaličních vyjednáváních. „Moc bych to nepřeceňoval,“ podotkl. Očekává, že definitivní tečku za koaličním vyjednáváním udělá fakticky až dubnové zastupitelstvo.

„Jednání probíhají, každý jedná s každým a co se z toho vyvine, budeme vědět až za tři týdny. Věc se vyřeší na zastupitelstvu 26. dubna, jakákoliv dřívější zpráva bude jenom jakási fabulace, protože jednat se bude ještě v noci před zastupitelstvem,“ míní.

Nezařazení odpoledne jednali s hnutím ANO. „Řekla bych, že to vedlo k tomu, že jsme si navzájem nezavřeli dveře, nějakým způsobem jsme se pobavili o současné situaci, nějakým způsobem se to nevyhrotilo, samozřejmě jsme si nepadli kolem krku,“ uvedla Tichánková, která je kandidátkou na primátorku. Už dříve řekla, že osobně by spíše uvítala koalici bez lidí okolo primátora Macury, což podle ní stále platí.

Problémy začaly poté, co Macura podpořil Pavla

Problémy v ostravské buňce ANO začaly s volbou prezidenta. V ní Macura, podobně jako moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (dříve ANO), veřejně podpořil Petra Pavla na úkor stranického šéfa Andreje Babiše. Oba politici pak hnutí opustili.

Macura a náměstkyně Zuzana Bajgarová poté byli vyloučeni z klubu zastupitelů. Posléze klub opustili náměstkyně Kateřina Šebestová a zastupitelé Robert Čep, Ondřej Němeček, Maxim Pachomov, náměstek Karel Malík a v pondělí i Otisk. Koalice, která měla původně převahu 33 hlasů, ztratila kvůli těmto odchodům většinu.