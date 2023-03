Ostravská koalice ztratila většinu. Klub ANO opustil zastupitel Pachomov, míří k Macurovi

Klub zastupitelů hnutí ANO minulé úterý vyloučil Macuru a také jeho náměstkyni pro investice Zuzanu Bajgarovou. Oba v prezidentské volbě podpořili Petra Pavla na úkor jejich tehdejšího stranického šéfa Andreje Babiše, poté odešli i z hnutí a následovalo také vyloučení z klubu městských zastupitelů. Klub ANO posléze dobrovolně opustili také náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová a zastupitelé Robert Čep a Ondřej Němeček.

Pachomov svůj odchod z klubu potvrdil. „Je to pravda. Asi ten nejzávažnější důvod (k odchodu) pro mě byl způsob, jakým na úterním klubu zastupitelů byl pan primátor a jeho náměstkyně odejiti ze zastupitelského klubu,“ uvedl Pachomov, který byl také předsedou místní organizace hnutí ANO v Ostravě-Petřkovicích. Této funkce se rovněž vzdal.

„Do politiky jsem vstupoval v době, kdy to hnutí tady na Ostravsku mělo za lídra Tomáše Macuru, kterého jsem si vážil. Po celou dobu ty svoje schopnosti prokazoval, takže mě to rozhodnutí většiny (klubu) mrzí a nesdílím s nimi tento postoj,“ vysvětlil Pachomov, který potvrdil, že zvažuje vstup do zastupitelského klubu Nezařazení, který vznikl kolem primátora Macury.