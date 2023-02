Ostravský primátor Macura končí v ANO. Funkci dá k dispozici

Ostravský primátor Tomáš Macura oznámil, že se k pondělku rozhodl ukončit své členství v ANO. Vzhledem k tomu, že byl právě za ANO zvolen do čela města, na zastupitelském klubu nabídne funkci primátora k dispozici. Macura na Twitteru napsal, že se nemůže smířit se směřováním hnutí, které je zcela odlišné od doby, kdy do něj vstupoval. Současně ztratil víru, že by na tom mohl ještě něco změnit, proto se rozhodl své členství ukončit.