Ostravské ANO se otřásá. Odchází Macurova náměstkyně, zastupitelé jednají o podpoře primátora

V pondělí se podle šéfa ostravského ANO Vereše sešlo předsednictvo oblastní organizace, které se zabývalo návrhem na vyloučení hejtmana Iva Vondráka z hnutí. Celorepublikové předsednictvo podle dřívějších informací Deníku N žádalo vyloučení Vondráka, Macury i Bajgarové. Zmínění jsou kritiky poměrů v hnutí a v prezidentské volbě nepodpořili předsedu ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta Petra Pavla.

Macura svůj odchod z hnutí oznámil před týdnem. „Paní náměstkyně Bajgarová doručila dnes (v pondělí) ráno také vystoupení z hnutí ANO. Takže jsme se nezabývali jejím vyloučením,“ konstatoval Vereš. Dodal, že předsednictvo tak řešilo pouze návrh na vyloučení Vondráka, následně rozhoduje celostátní předsednictvo.

„Oblastní předsednictvo se zabývalo návrhem na vyloučení pana Vondráka. Je tam nějaké vyjádření, ale nebudu ho teď ještě zveřejňovat, protože se k tomu bude vyjadřovat ještě krajské předsednictvo. Takže jsme to postoupili krajské organizaci,“ dodal Vereš. Předpokládá, že její stanovisko by mohlo být k dispozici do konce týdne.