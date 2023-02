ANO si musí vyjasnit, jestli je hnutím pro všechny, nebo levicovou stranou, říká Vondrák

přehrát video Události, komentáře: Rebelové v ANO

Mluvil jste od prezidentských voleb s Andrejem Babišem? Ne, nemluvil. Nebyla k tomu příležitost a dle mého názoru první kontakt, který proběhne, bude 8. února. S někým jiným z vedení ANO? Ohledně kampaně jsme se téměř s nikým nebavili. Měl jsem telefonický rozhovor s několika lidmi, ale nebylo to nic oficiálního. Víceméně to byla reakce, co dál a kudy se chceme ubírat. Nebylo to nic, co bych bral jako velký problém z pohledu kritiky. Ale samozřejmě vnímám reakci některých kolegů, že na vlnu nesnášenlivosti vůči mé osobě naskakují. Takže uvidíme, co se 8. února stane. Jste zpraven o okolnostech konce spolupráce pana (Marka) Prchala s panem Babišem? To jsem zaznamenal na webových stránkách, vím o tom. Dle mého názoru je to možná i logickým vyústěním toho, co se dělo v poslední fázi kampaně, protože se domnívám, že kampaň byla chybně vedená.

Jakkoli pan Prchal tvrdí, že ta dohoda byla starší a že to nebyla reakce na druhou fázi kampaně. Vy jste řekl, že zvažujete odchod z hnutí ANO. Rozhodl jste se už? Je to mediální zkratka. Říkal jsem, že v prvním kroku je třeba vrátit se v hnutí ANO k prvotním myšlenkám, které jsme měli. To znamená stát se catch-all party a hledat řešení na širší spolupráci a v komunikaci. A pak jsem říkal, že pokud se to nezmění v čase, tak nevidím prostor pro svou politiku, kterou považuju akcentovanou do středu a trochu doprava. Nevidím ji jako reálnou. Pak si myslím, že by to smysl mělo. Budete své rozhodnutí vázat na 8. únor? Ne. Myslím, že 8. února se teprve ukáže, co se bude dít. Zda to bude to, co chci předložit, totiž že bychom měli svolat velice rychle programovou konferenci a bavit se o tom, kudy se budeme ubírat dále. To bude začátek diskuse. Otázka zní, jestli se k té diskusi někdo přidá. Zda se k tomu přidají i ostatní členové ANO. Ten proces není o tom, že jsem se rozhodl, že 8. února budu rezignovat. Naopak, já jsem vždycky říkal, že je potřeba se dohodnout na tom, jak budeme pokračovat dále. Ale to, že vůbec o odchodu uvažujete nebo že jste ho připustil jako jednu z alternativ, je vcelku zásadní prohlášení, protože jste ve vedení hnutí ANO. Co bylo posledním důvodem, že vůbec odchod připouštíte? Připouštím si ho v tom smyslu, že neproběhla například vůbec žádná diskuse nad tématem prezidentské kampaně. My jsme měli velmi podrobnou diskusi ke kampani, která probíhala na komunální úrovni, myslím, že to bylo velmi produktivní a dohodli jsme se na řešení, které vedlo až k vítězství v komunální politice. Ale ke kampani, která měla probíhat v rámci prezidentských voleb, jsme se vůbec nevyjadřovali. Myslím si, že to bylo vidět. Nebyla tam žádná zpětná vazba a já jsem vnímal velmi negativně rozhodování, která probíhala. A probíhala podle mého názoru spíše v nějakém úzkém vedení. Ale především to příliš ovlivňoval marketingový tým. Myslím, že takto by se strana řídit neměla. Chápu, že marketing je důležitý, ale měl by pracovat nad nějakým zadáním a to zadání by měly definovat orgány. To znamená v našem případě představenstvo, výbor, to nejvyšší vedení hnutí. Vnímal jsem to velmi negativně a znervózňuje mě to v tom, že se už delší dobu snažím o diskusi, jak se dostat zpět ke catch-all party, a bohužel se to zatím neděje. Pokračujeme dál v politice, která nám neumožňuje získat další voliče.

Když říkáte, že se to neděje, myslíte si, že je reálné, že byste byl nakonec z hnutí odejit? Samozřejmě, reálné to je. Všechny varianty jsou možné. Máte k tomu nějaké signály? Signály jsou, spousta lidí mě za to nemá ráda, ale problém je, že pokud se rozhodnu, že budu jenom poslouchat, co mi někdo řekne, a nebudu vstupovat do politiky aktivně, pak nemá smysl tu politiku dělat. Mimochodem, to bylo něco, na čem jsem se chtěl dohodnout – a dohodli jsme se v době, kdy jsem kandidoval v parlamentní kampani – s panem předsedou. Říkal jsem, já nechci sedět a plnit nějaké rozkazy, mačkat knoflíky. Já bych rád, aby se rozjela diskuse, abychom byli kolektivním orgánem. Po volbách to určitou dobu fungovalo, pak se to zase smrsklo na rozhodování více autokratické a pořád v tom podle mého názoru sehrával velkou úlohu marketingový tým. To byla asi největší chyba, protože si myslím, že by to mělo fungovat naopak. To znamená, marketingový tým by měl dostat zadání, co má dělat. Nebyl z vaší strany trochu alibismus vystoupit s kritikou vedení hnutí ANO za situace, kdy průzkumy naznačovaly, že Andrej Babiš nemusí v tom druhém kole uspět? Nebo vůbec uspět? Vážený pane redaktore, to se mi nelíbí, co jste řekl. Já jsem poprvé řekl, že neplánuji podpořit Andreje Babiše, už v době, kdy ohlásil kandidaturu. Když žádné průzkumy nebyly. Není to o tom, jaké byly průzkumy. Já jsem tvrdil, že Andrej Babiš není typem člověka, který by měl nadhled prezidenta, nevnímám noblesu, kterou prezident musí mít. To je to, co mě k tomu rozhodnutí vedlo. Jestli mi chce někdo podsunout, že jsem se rozhodoval na základě nějakých průzkumů, tak to je nesmysl. Měl byste zájem o to hnutí ANO vést? Já jsem nikdy neusiloval o hnutí ANO. To se občas objevilo v mediálním tlaku, když se někdo ptal, jestli bych byl schopen to vést, a já jsem říkal, proč ne. Ale to je o tom, že nejprve si musíme říct, kudy se chceme ubírat. Pokud je pro trend, který chceme nastavit, cíle, které si chceme určit, někdo vhodný, tak by se měl podle toho volit. A od toho je sněm, který rozhodne. Já jsem nikdy neměl ambici v tom, že bych chtěl kandidovat na předsedu hnutí. Pro mě je to i komplikace, protože jsem z Ostravy, takže pro mě není jednoduché být tam, kde bych měl být, to znamená v centrále hnutí. Nikdy jsem to nebral jako svoji osobní ambici. Spíš jsem hledal funkce, které jsou nástrojem plnění mých cílů, což je například v daný okamžik hejtman Moravskoslezského kraje, nebo v oblasti školství, které je mým celoživotním tématem. To jsou věci, které mě baví. Ale, říkám ještě jednou, abych byl jasný a přesný: je třeba definovat, kudy se chceme ubírat do budoucna, jak věci změnit. Už jsme jednu takovou konferenci v Ostravě měli a bohužel závěry té konference zůstaly na papíře a zůstaly v šuplíku. Myslím, že by bylo dobré to oprášit a říci, jestli jsme catch-all party, nebo chceme být levicovou stranou. Jestli jsme připraveni k široké diskusi. To jsou věci, které předurčují to, jak budou probíhat volby na sněmu, které rozhodnou, kdo hnutí povede.