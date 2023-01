Babišovu prohru proberou špičky ANO. V politice končit nechce, spekuluje se ale o jeho odchodu ze sněmovny

Prohrané prezidentské volby hodnotil Andrej Babiš krátce v sobotu na tiskové konferenci. „Hnutí ANO tady bude pro vás,“ oznámil. Svoje další plány v politice ale ani na dotazy novinářů neupřesnil. Ve volebním štábu na pražském Chodově, který se nachází jen pár metrů od centrály hnutí ANO, se poté ještě vítal s kolegy a svými podporovateli. I přesto, že opoziční hnutí bude volební výsledek i budoucnost svého šéfa hodnotit až 8. února na předsednictvu. Jeho nejbližší kolegové ve vedení už nyní sdělují, že Babišův odchod z čela hnutí nechtějí. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové je současný předseda a neúspěšný kandidát na prezidenta politickým fenoménem, který by se neměl z veřejného života stahovat. „Určitě by měl mít ambice vést hnutí do parlamentních voleb, protože si myslím, že když pan premiér vedl vládu, tak si počínal velmi dobře a spousta lidí vám řekne, že za něj bylo lépe,“ přitakává jí místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová (ANO). A také pro místopředsedu hnutí Radka Vondráčka je právě on nejsilnějším možným lídrem. Předsednický mandát v rámci ANO Babišovi končí za rok.

Poslanec Babiš? Přestože v čele hnutí Andrej Babiš s největší pravděpodobností zůstane, není úplně jasné, zda bude nadále zasedat v dolní komoře. Přímým otázkám na své pokračování ve funkci poslance se vyhnul na sobotní tiskové konferenci - i po ní. „Jeho velká role je právě o tom, že umí komunikovat s lidmi, že se na něj lidé mohou obracet,“ naznačuje Babišovu další případnou úlohu bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Pro nás jako pro ANO udělal víc na náměstích,“ myslí si také Radek Vondráček. Babišovo pokračování ve sněmovně by si ale přál místopředseda dolní komory Karel Havlíček (ANO), podle kterého by právě tam mohl přispět k úspěchu nynější opozice v budoucích sněmovních volbách. „Měl by si mandát nechat, musí se ale rozhodnout definitivně on,“ řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. V posledních týdnech Andrej Babiš do sněmovny nechodil, což zdůvodňoval předvolební kampaní. Nezúčastnil se ani hlasování o nedůvěře vládě minulý týden, které vyvolalo jeho hnutí a které kabinet podle očekávání ustál. „Teď už žádná kampaň není, takže dle mého názoru nic nebrání tomu, aby do sněmovny docházel,“ ohlíží se místopředseda hnutí ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který právě v posledním měsíci vystupoval jako Babišův výrazný vnitrostranický kritik.