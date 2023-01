Kampaň začala zostra, Pavel se nesmí nechat strhnout, míní politici vládních stran. Babiš se jen brání, zní od opozice

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček uznal, že jeho stranický šéf byl před prvním kolem velmi klidný a na nikoho neútočil, poté se to ale změnilo. „Je třeba si uvědomit, že ten útok přišel ze štábu pana generála Pavla, protože ještě ani nebyly známy výsledky a pan generál řekl, že teď už se musíme připravit na to, že přijde podraz od pana Babiše, protože je mu to vlastní,“ poznamenal Havlíček s tím, že akce budí reakci. Doplnil, že se poté připojila k Pavlovi neúspěšná kandidátka Danuše Nerudová. „Nemůžou se divit, že když někdo dá ránu, tak někdo tu ránu dá zpátky,“ doplnil.

„Je evidentní, že to nebude žádná salonní záležitost. Bývalý pan premiér vystartoval zostra, takže budeme s napětím čekat, jestli se jeho protikandidátovi podaří udržet pozitivní směr,“ řekl místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) s tím, že by se generál neměl nechat strhnout do krajností.

„Neměli bychom se nechat zatáhnout do věcné debaty o billboardu. Je to jako reklama, je to nadsázka a kandidát má na to právo strašit, jako obžalovaný tak trochu lhát, uvádět modifikované informace. Důležité je, co si z toho pozorovatel vezme za závěr. Já si třeba beru závěr, že Babiš chce strašit lidi, kteří nedovedou rozpoznat, že tady nehrozí, že by některý z obou kandidátů vyhlašoval válku. Nebo dokonce že by jeden z nich jí mohl zabránit, to vše jsou nadsázky a jsou komické,“ reagoval Oberfalzer.

Místopředseda opozičního hnutí SPD Radim Fiala k tomu uvedl, že si jeho spolustraníci nejsou tak jistí, že jde o úplnou nadsázku, co se týče války na Ukrajině. „Samozřejmě jsou lidi, kteří chtějí válku co nejdřív utnout, a pak jsou lidé, kteří chtějí za každou cenu porazit Putina,“ poznamenal s tím, že Babiš může svou kampaní vysvětlovat, že chce věc řešit diplomatickou cestou, což je pro SPD bližší varianta.