Šmejkalka má provizorní podpěru. Vydržet má do roku 2024, kdy začne oprava mostu

„V polích, která se podpírala, byla degradace samozřejmě velice patrná,“ uvedl ke stavu historického mostu Vičan. Most nebyl součástí rekonstrukce D1, která skončila loni na podzim. Zakázka na jeho opravu je vypsána samostatně, metodou Design and Build, tedy navrhni a postav.

Vítěz soutěže by měl být znám v příštím roce. „Zhotovitele bychom rádi vybrali v roce 2023, kdy by se už zahájily přípravné práce a projektová příprava. Stavební práce by se měly naplno rozběhnout v roce 2024,“ upřesnil Rýdl. Oprava mostu má trvat dvě až tři stavební sezony.

ŘSD poskytne vítězi tendru pozemky a stavební povolení, podrobné projektování bude v kompetenci stavbařů. Zhotovitel tak může plně využít své know-how a uzpůsobit postup výstavby podle jemu dostupných technologií tak, aby minimalizoval dopad stavby na veřejný provoz.

Stavbaři buď postaví provizorní most, nebo se bude jezdit po polovině stávajícího

Stavbaři nesmí zbourat historický oblouk spodní stavby mostu a musí zachovat dopravu na D1 dvěma jízdními pruhy v každém směru po celou dobu výstavby. Podle Rýdla zhotovitel postaví buď provizorní most, na který se převede doprava, nebo budou auta jezdit po jedné polovině mostu. „Závisí na zhotoviteli, jaké řešení nabídne, ale samozřejmě to projde naším schválením,“ dodal.

Výstavba železobetonového mostu Šmejkalka začala už v roce 1939 a byla dokončena po druhé světové válce. Využití ale most našel až později – v 70. letech s otevřením úseku D1 mezi Mirošovicemi a Šternovem.