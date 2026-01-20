Kongres ODS byl vítězstvím Fialy, zhodnotil Topolánek

47 minut
Víkendový kongres současné nejsilnější opoziční strany ODS byl podle jejího bývalého předsedy a premiéra Mirka Topolánka vítězstvím odcházejícího šéfa subjektu Petra Fialy. „Jako první předseda ODS ze čtyř odešel s poctami, další perspektivou, řekl projev, který byl sofistikovaný,“ vyjmenoval v pořadu 90' ČT24. Jeho nástupce Martin Kupka je podle něj sympatický, pracovitý a mladší než ostatní, avšak „roli lídra, který to rozbourá a ODS dostane do vlády“ mu nevěří. „Ale je potřeba, aby dostal šanci,“ dodal Topolánek.