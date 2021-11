Oprava mostu Šmejkalka, na který se nedostalo při modernizaci D1, začne v roce 2022. ŘSD vypsalo tendr

Oprava dálničního mostu Šmejkalka, který i po modernizaci sousedních částí D1 zůstal ve starém, by měla začít ve druhé polovině roku 2022. Oznámil to generální ředitel Ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl, jehož organizace vypsala tendr na zhotovitele. Kvůli rekonstrukci mostu bude na dálnici významně omezená doprava, již dříve Mátl avizoval, že to potrvá dvě až tři stavební sezony.