Temelín bude mít první malý modulární reaktor v Česku. Hotový má být do deseti let

Už na jaře vyčlenil ČEZ v Temelíně prostor, kde by mohl vzniknout první malý modulární reaktor v zemi. ČEZ o tom také informoval americké společnosti NuScale, GE Hitachi i Holtec International, s nimiž má podepsanou smlouvu o spolupráci. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš řekl, že technologie malých modulárních reaktorů se v posledních letech výrazně vyvinuly.

Vláda se podle Fialy snaží posílit českou energetickou bezpečnost a nezávislost, získávat co nejvíc elektřiny z obnovitelných zdrojů a z jádra. Podporujeme také stavbu malých modulárních reaktorů, řekl.

„Ve světě existuje sedm firem, které se zabývají přípravou takových projektů. Se všemi jsme ve velmi čilé komunikaci, máme s nimi podepsaná memoranda o spolupráci. První instalace do provozu by měly uvést před rokem 2030. Máme pocit, že tyto technologie budou přelomové. Hodí se jako doplnění velkých tlakovodních reaktorů, obzvlášť do lokalit, kde byly uhelné elektrárny, které budou končit, kde jsou plynové elektrárny,“ sdělil Beneš.

Stavba modulárního reaktoru je rychlejší

Malé modulární reaktory jsou podle ředitele ČEZ skoro tak velké jako jaderné bloky v Dukovanech. Staví se ale snáz a rychleji než velké jaderné reaktory. Malý reaktor v Temelíně by podle něj mohl být hotový v letech 2032 až 2035.

„Výhoda je v tom, že česká energetika potřebuje být bezpečná, nezávislá, cenově udržitelná a díky svým přírodním podmínkám má jenom dvě možnosti, aby to naplnila, a to je jaderná energetika a obnovitelné zdroje,“ uvedl Beneš.

Jaderné zdroje podle ředitele ČEZ zajistí nezávislost na ruském plynu, ale také možnost odklonit se od uhlí, které je z ekologického hlediska dlouhodobě neudržitelné. „Potřebujeme významně rozvinout českou jadernou energetiku, a to nejen ve dvou tradičních lokalitách (Temelín a Dukovany), ale například v severních Čechách a tam, kde máme dnes uhelné elektrárny,“ doplnil.