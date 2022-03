Vláda spustila tendr na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech

„Dostavba Dukovan je klíčový projekt, je důležitý z hlediska energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti České republiky,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS) po čtvrteční návštěvě jaderné elektrárny v Dukovanech.

Podle Fialy právě v době, kdy Rusko útočí na Ukrajinu a „útočí energeticky“ i na Evropu, se ukazuje správně vybraný energetický mix a energetická bezpečnost jako klíčové. Řekl, že se jeho vládě diplomatickým úsilím podařilo napomoci tomu, že jádro bude moci být nadále součástí energetického mixu České republiky a bude to podporovaný a akceptovaný zdroj.

„Podařilo se nám to ve spolupráci s dalšími zeměmi prosadit jak do takzvané taxonomie, tak při posledním jednání Evropské rady také do formulace, že každá země má možnost si volit svůj energetický mix sama,“ vysvětlil Fiala.

Pověření společnosti ČEZ, aby tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan zahájila, předal generálnímu řediteli ČEZ Danielu Benešovi ministr průsmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Stát bude podle něj průběžně kontrolovat rizikovost všech tří uchazečů i jejich subdodavatelů.

„To, že jsem předal tento dopis, neznamená, že se stát vzdává kontroly nad tímto projektem, jedná se o největší investici v novodobých dějinách samostatné České republiky a stát je ten, kdo to bude řídit a kontrolovat,“ ujistil Síkela.

Fiala připomněl cíl stavět také v Temelíně

Vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Začít stavět se má v roce 2029, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2036. Síkela uvedl, že účast českých podniků na stavbě reaktoru může dosáhnout až 65 procent, což znamená pro české firmy zakázky za vyšší desítky miliard korun.

„Do té doby se snad podaří pokročit i v dalších projektech, jako je třeba výstavba dalších bloků v naší druhé jaderné elektrárně v Temelíně,“ poznamenal k tomu premiér Fiala.

Fiala také připomněl, že tendru se měly zájem zúčastnit také čínské a ruské firmy. „O jejich vyloučení jsme usilovali už z opozičních poslaneckých lavic, bylo nám jasné, že účast Ruska by byla významným bezpečnostním rizikem,“ popsal Fiala.

Tendru se podle takzvaného lex Dukovany nemohou zúčastnit firmy, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996, což je právě například Rusko a Čína.