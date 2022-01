Technik zodpovědný za nepečlivou kontrolu svarů v elektrárně Dukovany se dohodl na podmínce

Soud v úterý nepřipustil, aby se společnost k trestnímu řízení připojila kvůli náhradě škody, odkázal ji na jiné řízení. Uplatnění škody by podle soudu mělo směřovat na společnost, pro kterou technik pracoval. Technik podle soudu nebyl placený od počtu provedených kontrol svarů, takže ze svého postupu v rozporu se zákonem neměl žádný osobní prospěch. „Za škodu odpovídá zaměstnavatel. Spor by se týkal společnosti ČEZ versus Tediko. Mého klienta by se to týkalo nepřímo,“ řekl Kovář. Čtyřiašedesátiletý Věžník je v důchodu.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčího dukovanské elektrárny Jiřího Bezděka už elektrárna se společností Tediko nespolupracuje a změnila systém kontrol. „Společnost ČEZ přijala rozsáhlá organizační opatření, částečně provázaná i se vznikem divize jaderná energetika, klíčové výkony kontrol byly insourcovány do skupiny ČEZ. Do jaderných elektráren přišla přibližně stovka nových zaměstnanců a značnou část testů zajišťujeme nyní vlastními silami či silami svých dceřiných společností,“ uvedl Bezděk.