Žádost Číny o otevření tendru na dostavbu Dukovan pro tamní firmy označil Vystrčil za pokus o vtip

přehrát video Předseda Senátu Miloš Vystrčil v Událostech, komentářích

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing v úterý uvedla, že země od Česka očekává přehodnocení rozhodnutí o vyloučení čínských firem ze soutěže na výstavbu nového bloku v Dukovanech. Praha by se podle Pekingu měla vrátit k pravidlům fungování volného trhu. Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal zákon, který ruské a čínské firmy z tendru vylučuje. „To je snad trochu pokus o vtip,“ reagoval na žádost Číny šéf Senátu. „Když někdo mluví o tržních mechanismech a standardních tržních vztazích, a zároveň je tím, jak výrobky produkuje a dostává je na evropský trh, minimálně v některých případech nedodržuje, tak to nemůžu akceptovat,“ řekl a zmínil například levné zboží z Číny, které podle něj musí někdo dotovat.



Důl Turów Předsedu Senátu znepokojuje i situace kolem Dolu Turów. Podle něj se měl spor intenzivněji řešit už dříve. „Z naší strany, podle toho, co já jsem slyšel, ty pokusy byly činěny několikrát, bohužel polská strana na to nijak nereagovala. Dnes už řešíme částečně i následky soudních rozhodnutí,“ uvedl. Věří, že se s tím Česko dokáže vypořádat. „Bylo by velmi špatné, kdyby to ovlivnilo naše politické vztahy,“ dodal. Vystrčil si ale myslí, že by se do sporu ohledně Dolu Turów měli více zapojit i regionální politici. „Oni často vědí lépe, jak tu situaci řešit, možná i za menších nákladů,“ řekl.

Volby v Německu Vystrčil nedokázal říct, zda byly německé volby bodem obratu. „To se teprve uvidí. Ať to dopadne koalicí SPD s FDP a Zelenými, nebo koalicí CDU-CSU s FDP a Zelenými, tak si myslím, že oba případy nebudou znamenat, že se naše vztahy nějak významně změní. Možná se bude v jednom případě více zdůrazňovat zelená politika, čehož se, přiznám se, trošku bojím. V tom druhém případě bude přístup racionálnější,“ řekl šéf Senátu. Volby však podle Vystrčila jednu změnu přinesou, a to odchod kancléřky Angely Merkelové. „Odešel politik, který k nám měl vztah takový, že znal naší zemi. Nemyslím si, že bychom z toho nějak významně těžili, ale bylo to tak, že se osobně s některými našimi lidmi znala a toho se dalo někdy i využít,“ řekl s tím, že nedokáže říct, jak velká změna by to měla být.