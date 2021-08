Merkelovou čeká poslední měsíc ve funkci. Na vrcholu zůstala díky tomu, že vydržela to, co ostatní ne

CDU bez Merkelové

Měsíc před volbami se kancléřčina CDU v průzkumech poprvé po patnácti letech ocitla až za sociálními demokraty. Podle Petra Broda by právě síla osobnosti Merkelové i letos CDU pomohla vyhrát. „Asi by byla tím rozhodujícím závažím na váze. Armin Laschet, který nastupuje po ní ve funkci volebního lídra, to bude mít velmi těžké,“ odhaduje.

„Před měsícem by nikdo nepředpokládal, že by se SPD, která šla od porážky k porážce, mohla dostat na takovou pozici. Je to velký výprask pro CDU, který ale necílí na odcházející Angelu Merkelovou, ale na rádoby přicházejícího Armina Lascheta. Ten napáchal v kampani řadu chyb a nebyl je schopen vyvážit jasnými konsekventními názory. Není jasné, jestli by se Merkelové podařilo vyhrát, ale preference CDU by byly jistě vyšší, než jsou nyní s Laschetem,“ dodává zpravodaj.

Ohledně své budoucnosti kancléřka zatím mlží. Striktně vyloučila, že by se chtěla v blízké budoucnosti ucházet o další veřejnou funkci. „Ale dovedu si představit, že by někdy, pokud by byla požádána, uvažovala o kandidatuře na prezidentku,“ nastiňuje Brod. „Prozradila jenom to, že cítí fyzickou i psychickou únavu. Po šestnácti letech v takto exponované funkci to není divu,“ říká Jonáš.

„Kdokoliv po ní přijde, se bude muset etablovat. Ale místo toho, abychom ji oplakávali, bychom se měli zamyslet, jak její klidnou sílu nahradit,“ nabádá velvyslanec Kavka.