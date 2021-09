Prezident podepsal zákon o dostavbě Dukovan, i když měl výhrady kvůli vyloučení Ruska a Číny

Například v srpnovém projevu k velvyslancům kritizoval zejména vyloučení Ruska a vyjádřil obavu, že se kvůli tomu zakázka prodraží. „Není nadšený nikoliv proto, jestli by to mělo dostat Rusko, Francie nebo někdo jiný. On pragmaticky stále tvrdí, že čím více účastníků – kvalitních účastníků – o to bude lepší cena,“ komentoval Havlíček.

Zároveň se zákon vyjadřuje k dodavatelům. Počítá s tím, že stát využije pro dostavbu jaderné elektrárny pouze technologie od firem ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Rusko a Čína mezi tyto státy nepatří. Podle senátní úpravy by nejen pro stavbu, ale ani pro údržbu nového bloku nesměly být použity technologie jakkoli závislé na nepovolených dodavatelích.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj nebude moci uzavřít smlouvu o výkupu elektřiny, pokud by to ohrožovalo bezpečnost, svrchovanost, energetickou bezpečnost, dlouhodobou stabilitu dodávek energií, významné majetkové hodnoty nebo jiný důležitý zájem republiky. Podle senátorské úpravy by si k tomu resort musel vyžádat stanoviska ministerstev vnitra a zahraničí, všech tří tajných služeb a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Pokud by některá z těchto institucí se smlouvou nesouhlasila, vláda by ji musela předložit dolní i horní komoře k vyslovení souhlasu.

Začnou platit pravidla pro předjíždění cyklistů i změny v předepisování konopí

Hlava státu podepsala i další zákony, které prošly parlamentem. Souhlasí s novými pravidly pro předjíždění cyklistů – zpravidla s odstupem nejméně 1,5 metru – i s novelou, jejímž cílem je zlevnit léčebné konopí, a tím je učinit dostupnějším. Předepisování konopí bude možné i elektronicky. Zároveň novela stanoví, že konopí s obsahem látky THC do jednoho procenta bude považováno za technické.