Obce v okolí dukovanské elektrárny se bojí zdržení nového bloku. Není důvod, ujišťuje Havlíček

S takovým průběhem výstavby by podle Měrky, který je starostou Náměště nad Oslavou, byly obce sdružené v Energoregionu spokojené. „Ale my jsme v minulosti zaznamenávali ty průtahy, které byly způsobovány jakýmikoliv vlivy, a z toho jsme nervózní,“ řekl.

„Toto jede stále přesně podle harmonogramu. To, že rozdělíme tendr na dvě části, v tom nesehrává žádnou roli,“ řekl Havlíček. Dodavatel bloku podle něj má být vybraný v příštím roce a další zhruba rok je čas na podepsání smlouvy. „To znamená, není ohroženo ani datum podpisu s dodavatelem ani datum, teď to zjednoduším, kopnutí do země, což je rok 2029,“ řekl. Se spuštěním nového bloku do provozu se podle Havlíčka stále počítá v roce 2036.

Tendr na dodavatele nového dukovanského bloku měl začít vloni. Podle Havlíčka už byl v podstatně zahájený bezpečnostním posuzováním případných zájemců, které by mělo skončit letos v listopadu. Oslovené byly podle dřívějších informací firmy ČEZ francouzská společnost EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP.

Havlíček: Po schválení zákona Senátem bude nutné vypsat tendr

Podmínkou pro vyhlášení tendru je podle Havlíčka schválení zákona, který se teď ze Senátu vrátil do sněmovny, což by se podle něj mělo stát do konce září. „Okamžitě potom se vypíše ten tendr,“ uvedl. Jde o takzvaný nízkouhlíkový zákon, jemuž se říká Lex Dukovany.

Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývá zhruba pětinu spotřeby elektřiny v Česku. Čtyři výrobní bloky Dukovan byly zprovozňované v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ už dřív uváděla, že by chtěla udržet jejich provoz ideálně šedesát let, v takovém případě by je odstavovala od roku 2045.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová připomněla to, že povolení provozu současných bloků není časově omezené, ale elektrárna musí plnit dané podmínky. „Jednou z velmi důležitých podmínek je takzvané pravidelné nebo periodické hodnocení bezpečnosti v desetiletém intervalu,“ řekla. Pro první blok Dukovan musí elektrárna předložit dokumentaci pro toto hodnocení v roce 2025.