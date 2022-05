Do olomouckého chrámu se po opravě vracejí barokní Englerovy varhany. Jsou největší v Česku

Do olomouckého chrámu svatého Mořice se postupně vracejí po generální opravě největší varhany v Česku, které se řadí zároveň i mezi největší ve střední Evropě. Jejich jádro tvoří barokní nástroj vratislavského varhanáře Michaela Englera z roku 1745. Restaurování varhan se ujali varhanáři ze Slovinska, opravené části se do Olomouce postupně vracejí v několika kamionech. Plně rozeznít by se měly v chrámu opět na podzim, řekl organolog olomoucké arcidiecéze Jan Gottwald. Restaurování mořických varhan stálo téměř 38 milionů korun.