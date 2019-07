Při opravě chrámu sv. Mořice v Olomouci pamáhají i chemici, odhalí materiály použité při stavbě

Pozdně gotický chrám svatého Mořice v Olomouci prochází rozsáhlou rekonstrukcí za skoro 130 milionů korun. S opravami pomáhají také olomoučtí chemici zapojení do programu ARTEKA, který vznikl díky spolupráci mezi olomouckou univerzitou a Národním památkovým ústavem. Chemická analýza přesně určí, jaké materiály a postupy se při stavbě používaly. To by mělo restaurátorům pomoci při opravě.