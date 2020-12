Odborníci začali rozebírat obří Englerovy varhany. Nástroj z chrámu svatého Mořice čeká oprava

Nástroj rozebírají olomoučtí varhanáři, většina tohoto nástroje však poputuje kvůli restaurování do Slovinska. Právě Slovinci zakázku v hodnotě desítek milionů korun vyhráli. I pro tuzemské odborníky věnující se varhanářskému oboru již řadu let je tato práce mimořádná.

„I pro nás je to novinka, jsou to největší varhany, člověk se s rozebíráním tak velkých varhan setká jednou za život,“ řekl majitel varhanářské firmy Ivo Roháč.

Rozebírání varhan potrvá do února

Varhany budou odborníci pečlivě rozebírat ještě několik týdnů. „Nyní jsme v první fázi, vyndáváme ven všechny píšťaly, nabalíme je postupně do beden a odvezeme do skladu. Poté budeme postupně rozmontovávat další vnitřní mechanismus, jako jsou vzdušnice, na kterých píšťaly stojí, různé vzduchovody a měchy a další mechanismy. Počítáme, že budeme takto pracovat do konce února,“ řek jeden z pracovníků Tomáš Janský.