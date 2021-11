Praha bude hospodařit s rozpočtem přes 92 miliard korun, na investice má jít skoro 20 miliard

Z výdajů tvoří většinu běžné výdaje, a to asi 70,92 miliardy korun. Nejvíc peněz půjde do dopravy a školství, a to v prvém případě 24,1 miliardy a v druhém více než 21 miliard. Přibližně 3,3 miliardy půjde do zdravotnictví a na sociální oblast a asi 2,7 miliardy spolkne městská infrastruktura.

Rovněž v kapitálových výdajích je nejvíc peněz vyčleněno na dopravu, a to asi 8,3 miliardy, kdy jednou z největších položek je stavba metra D z Pankráce do Písnice.