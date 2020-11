Vědci mapují pomocí elektrického proudu život v Bečvě. Ryby změří, spočítají a vrátí do řeky

Do koryta řeky se vědci nevydali poprvé

Průzkum v Bečvě udělali biologové už několik dnů po havárii, a to na dvou místech. Zatímco v nezasaženém úseku napočítali 110 ryb z celkem sedmi druhů, ve vytrávené vodě byly jen tři druhy a pouhých deset ryb.

Do Bečvy se vědci chtějí vracet a v průzkumu pokračovat. V letních měsících je bude zajímat přirozená reprodukce v řece. Plánování výzkumu je ale vzhledem k vysokým průtokům v řece obtížné. „Ne všude se dá vlézt do vody,“ objasnil Jurajda.

Policie otravu stále vyšetřuje

Kyanid vypustil do Bečvy zatím neznámý pachatel 20. září. Zasaženo bylo téměř 40 kilometrů řeky. Chemikálie poškodila celý vodní biotop a negativně ovlivnila podmínky pro všechny na vodu vázané organismy. Do kafilerie odvezli rybáři téměř 40 tun ryb. Celkové škody jdou do desítek milionů korun.

Případ stále vyšetřují vsetínští kriminalisté. Deník Právo v pátek napsal, že se policie zajímá o kanál, který podle map neexistuje a není jasné, odkud vede. Nachází se ve Lhotce nad Bečvou na Valašskomeziříčsku. Policie k tomu ale deníku odmítla komentář s tím, že pracuje s více verzemi.