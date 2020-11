Víc než měsíc od katastrofy na Bečvě je viník neznámý. Rybáři naznačují, že kyanid unikl jinde

přehrát video Reportéři ČT: Otrávená řeka II Zdroj: ČT24

Od chvíle, kdy Bečvu postihla nevídaná ekologická katastrofa, uplynulo šest týdnů. Bezmála čtyřicet kilometrů řeky mezi Valašským Meziříčím a Přerovem někdo otrávil kyanidy, oznámily úřady. Ryby umíraly rybářům přímo před očima. „Nejhorší na tom je, že se zatím nezjistilo, kdo udělal tu hrůzu, která tady byla,“ postěžoval si hospodář místního rybářského svazu Jaroslav Hýža. Vyšetřování podle náměstka okresního státního zastupitelství ve Vsetíně Petra Bareše stále pokračuje. „Zatím ovšem nemáme žádný konkrétní závěr, který by ukázal na konkrétní subjekt,“ řekl. Nad způsobem a rychlostí vyšetřování se rybáři pozastavují. „Paradoxní je to, že přestože my jsme byli ti nahlašovatelé této havárie jako jediní a první, tak teprve v pátek minulý týden mi volal vyšetřovatel, že by mě chtěl vyslechnout, pokud si něco pamatuji z té havárie. Tak jsem chvíli zůstal v němém úžasu, protože na tuto situaci a na ty padlé ryby rybáři do smrti nezapomenou,“ říká předseda Českého rybářského svazu z Hustopečí nad Bečvou Stanislav Pernický.

Verze ministra Brabce „Ta smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z areálu teče do Bečvy. Ten kanál je asi čtrnáct kilometrů dlouhý. V tom areálu působí několik podniků,“ uvedl na začátku října ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ministr životního prostředí dříve pracoval jako manažer v koncernu Agrofert. Do něho patří i chemička Deza, kterou inspekce životního prostředí krátce po havárii jako možného viníka vyloučila. Podle senátorky Jitky Seitlové (KDU-ČSL) právě skutečnost, že vlastníkem Dezy je Agrofert, posouvá případ do roviny podivné kauzy. „Tím, že pan ministr je bývalým zaměstnancem Agrofertu, a samozřejmě i to, že inspekce životního prostředí je řízena ministerstvem životního prostředí,“ podotkla.

V areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm, kde působí řada firem, má odpadní hospodářství na starosti Energoaqua. Její vedení jakýkoliv podíl na havárii opakovaně odmítlo s tím, že odpadní vody obsahující kyanidy firma v září do Bečvy nevypustila. „Tyto kyanidy se sice zpracovávají, ale nevypouštějí dál. To znamená, že se nevypouštěly do Bečvy. Policie si toto všechno kontrolovala a zjišťovala. Asi čtrnáct dnů vyšetřovali velmi intenzivně a potom šetří možná někde jinde,“ uvedl ředitel společnosti Energoaqua Oldřich Havelka. Okresní státní zastupitelství pracuje s několika vyšetřovacími verzemi. „V tuto chvíli jsou pravděpodobnější verze, které vycházejí z toho, že jde o ten kanál vedoucí z Rožnova. Pochopitelně zůstává i verze Deza, i když je podstatně méně pravděpodobná,“ řekl Petr Bareš. Otázka výustního kanálu „Policie nás nekontaktovala. S ohledem na skutečnost, že policie veřejně označila jako zdroj otravy ryb jinou výusť, nikoliv tu společnosti Deza, předpokládáme, že Deza nepatří mezi podezřelé,“ sdělil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Jestli policie Dezu oslovila, se Reportéři ČT ptali i šéfa vsetínských kriminalistů, odpověď ale nedostali. Dezu jako možného viníka vyloučila Inspekce životního prostředí, která spadá přímo pod ministra Brabce, a to hned druhý den po katastrofě. „Ten dotaz na Dezu padl. My jsme samozřejmě mohli vyloučit z těch jednadvaceti subjektů, které jsme postupně prověřovali, i některé další, ale u té Dezy to bylo o to jednodušší, že má výustní kanál, který navazuje na lagunu, a v něm byly ryby,“ vysvětlil ředitel oblastního inspektorátu České Inspekce životního prostředí Olomouc Radek Pallós. Rybářům ale ten postup přijde podivný. „Ještě se nevědělo, že je ve vodě kyanid, ale už se vědělo, že z Dezy žádný kyanid nebo nic neuteklo,“ podotkl rybář Jaroslav Hýža. Rychlé vyloučení Dezy připadá zvláštní i biochemikovi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Marku Petřivalskému. „Inspekce uvádí, že prošetřila odpadní hospodářství po celé trase, což mi přijde na to, že by se to stihlo hned během pondělí se všemi rozbory toho, co bylo a nebylo, jestli to bylo podle nějakých reglementů, jako velice zarážející,“ řekl. Biochemik nesouhlasí ani s tvrzením mluvčího Agrofertu, že v černouhelném dehtu, který firma zpracovává, je jen stopové množství kyanidu. „Deza je vedená jako celkem významný zdroj znečištění, které vedou v registru znečišťovatelů,“ doplnil. Podle senátorky Seitlové je v kauze velké množství nejistot a pochybností. „Víme z následných studií, analýz, diplomových prací a doktorandských prací, že Deza s těmito kyanidy pracuje, a dokonce že tam byly některé problémy právě s vypouštěním těchto kyanidových látek,“ řekla. Mrtvé ryby byly od kanálu u Juřinky daleko První mrtvé ryby našli rybáři pod mostem v Choryni, což je asi tři a půl kilometru po proudu od vyústění kanálu bývalé rožnovské Tesly u Juřinky, kterou označila policie jako možný zdroj kyanidové otravy. O několik set metrů dál je výpusť z Dezy. Uhynulé ryby neviděli svědci ani u výpusti z Dezy, ani u Juřinky, ale právě až u Choryně. „Celou dobu přemýšlíme, jak se mohlo stát, že kyanid utekl v místě, kde ryby žijí, a ryby padaly až po zhruba třech kilometrech. Pro nás je to záhada Bermudského trojúhelníku,“ říká předseda místních rybářů Stanislav Pernický.

Po stopách kyanidu kolem Bečvy pátrali Reportéři ČT s přírodovědci a rybáři. „Podle mě je to nesmysl. Někdo to vydedukoval totálně špatně. Já si myslím, že z logického hlediska ta voda tady nebyla otrávená, tady jsou ryby pořád,“ popisuje sporný úsek rybář Vojtěch Michna. „Po té havárii jsem to procházel v neoprenu. Na parmy a ostroretky jsem narážel, pěkné kusy, matečné ryby, a byly živé,“ dodal rybář Lukáš Gerla. „Kdyby tady ten kyanid vytekl, tak i tyhle kameny jsou bílé a nejsou zelené od řas. To by zničilo veškeré živočišné prvky, které v Bečvě jsou,“ konstatoval Vojtěch Michna. Inspekce životního prostředí má pro to své vysvětlení. „První mrtvé ryby se našly zhruba tři kilometry pod Juřinkou. Část ryb byla stržena proudem, to znamená, že mrtvé plavaly dále po proudu. Ty živé prchaly před kontaminačním mrakem, a to navrch nebo dolů, a snažily se před ním schovat nebo uchránit,“ vysvětlil Radek Pallós. Podle biochemika Petřivalského je to ale zavádějící tvrzení. „Ryby jsou schopné prchat před nebezpečím, které vnímají, což jsou predátoři nebo nějaký objekt, který pluje v řece, ale určitě nejsou schopny rozeznávat, odkud přichází toxická látka, koordinovaně prchat před tím, to je zcela iluzorní,“ řekl. Jedovaté kyanidy měly putovat řekou více než tři kilometry přes dva velké jezy i takzvaná Juřinská oka, jezírka, která jsou napájena přímo z Bečvy. „V těch dvou splavech nebyl zaznamenaný žádný úhyn. Voda se tady tak extrémně točí, že nevěřím tomu, že by se to tady nezamíchalo, a to je pouze první splav,“ upozorňuje rybář Vojtěch Michna. „Laickým výpočtem jsme dospěli k číslu několika set kilogramů kyanidu, který se dostal do vody. To je poměrně velké množství, které znečistilo řeku. A že by to obrovské množství teklo a ryby na to tři kilometry nereagovaly a pak najednou začal masivní úhyn, který vyústil ve čtyřicet tun, tak to nefunguje,“ řekl hydrobiolog Martin Rulík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.