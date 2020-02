Pojmenování je naše věc, říká Hřib k náměstí Borise Němcova. Negativní reakce nemá z velvyslanectví ani z Moskvy

Když se ale Praha ptala na změnu názvu poprvé, komise návrh zamítla. „To bylo za předchozí koalice a tady se děly strašné věci,“ interpretuje Hřib. „Předchozí koalice se snažila nadbíhat čínské diktatuře, do smlouvy mezi městy se dostala klauzule o uznávání jedné Číny, která tam neměla co dělat,“ popisuje. Předchozí pražská koalice podle něj měla hodnoty nastavené jinak.

Krize bydlení může mladé talentované vyhnat do zahraničí, varuje Hřib

Primátor Prahy v rozhovoru mluvil také o krizi v oblasti bydlení. Vysoké nájmy podle něj nevyřeší pouze regulace platforem pro sdílené bydlení, jako je například Airbnb, je potřeba učinit i další kroky. Regulace služeb typu Airbnb ale nájmy ovlivní – pokud se totiž problém podaří vyřešit, pro nájemní bydlení se uvolní deset tisíc bytů. „To bude mít vliv na výši nájemného,“ je přesvědčen Hřib.

Zdůrazňuje, že cena a dostupnost bydlení je jedním z hlavních faktorů konkurenceschopnosti měst, a pokud se nájmy v Praze nepodaří snížit, mladí a talentovaní lidé by mohli odcházet za lepším do zahraničí. Bytovou krizi proto považuje za jeden z nejvýznamnějších problémů. Na nájemné by podle Hřiba mělo padnout maximálně třicet procent měsíčního platu, v současnosti to ale často bývá více.