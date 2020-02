V Česku pokračuje chřipková epidemie. Někde k poklesu počtu případů asi přispěly jarní prázdniny

V Pardubickém kraji chřipková epidemie pokračuje. Za poslední týden se počet pacientů zvýšil na zhruba 1800 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Ředitelka tamní hygienické stanice Olga Hégrová doufá, že díky jarním prázdninám, které v kraji začínají v pondělí, by se nemocnost mohla snížit.

Nárok na bezplatné očkování mají lidé nad 65 let. Zaměstnanci a klienti domovů pro seniory, lidé po transplantaci krvetvorných buněk a lidé, kteří mají závažné chronické onemocnění cév, srdce, ledvin anebo dýchacích cest.

„V Moravskoslezském kraji bylo v tomto kalendářním týdnu hlášeno pět nových případů chřipky typu A se závažným klinickým průběhem,“ přibližuje ředitelka krajských hygieniků Pavla Svrčinová. Šlo o pět mužů ve věku od 52 do 70 let z okresů Ostrava-město, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Bruntál, kteří museli být hospitalizováni.

Epidemie pokračuje také v Moravskoslezském kraji , kde akutní respirační infekce dosáhla 2166 případů na sto tisíc obyvatel. „Nejvyšší počet nemocných byl hlášen z okresu Opava, kde onemocnělo 2812 osob na sto tisíc obyvatel. Stále přetrvává nejvyšší specifická nemocnost u dětí do pěti let a dosáhla 6177 případů na sto tisíc obyvatel,“ komentují krajští hygienici.

NACHLAZENÍ příznaky: kýchání, vodová rýma, ucpaný nos, bolest v krku, případně i bolesti hlavy, kašel či bolesti uší, obvykle jen zvýšená teplota (do 38 stupňů) trvání: max. týden, zlepšení do tří dnů možné komplikace: ucpání drenáže vedlejších dutin nosních, zánět středního ucha

Hygienici doporučili omezit návštěvy v lůžkových zdravotnických zařízeních či domovech pro seniory už před týdnem. „Stále se zvyšuje počet záchytů chřipky A ve virologických materiálech, jak u hospitalizovaných osob, tak u ambulantních pacientů,“ popisuje ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Jana Hošková.

Nejvíce nemocných kraj hlásí u školáků a dětí do pěti let, významně se ale podle Hoškové zvyšuje nemocnost u lidí nad 65 let, což je velmi riziková skupina. Hygienici v kraji evidují pět závažných průběhů chřipky.

Nemocných ubývá na severozápadě, jihu a ve středních Čechách

Naopak v kraji Ústeckém případů akutních respiračních onemocnění či chřipky za poslední týden ubylo. Nemocných je 1768 na 100 tisíc obyvatel, stav epidemie ale krajští hygienici zatím nezrušili.

Pokles nemocných si hygienici vysvětlují jarními prázdninami. „Naše tři okresy, které tento týden měly jarní prázdniny, všechny zaznamenaly významný pokles nemocnosti,“ vysvětluje ředitelka protiepidemického odboru Olga Štorkánová.

Kvůli vyhlášené chřipkové epidemii minulý týden omezila návštěvy Krajská zdravotní ve všech pěti nemocnicích – v Děčíně, Teplicích, Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově. Přidala se také léčebna pro dlouhodobě nemocné ve Varnsdorfu na Děčínsku, nemocnice v Rumburku na Děčínsku a v Duchcově na Teplicku.