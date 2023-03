Ostravské ANO rozhodlo o nominaci na primátorský post. Tomáše Macuru má nahradit Hana Tichánková

„Určitě bychom s ním (Macurou) mohli sedět (v koalici), ale upřímně řečeno raději bych se této situaci vyhnula,“ řekla Tichánková. Vereš poukázal na to, že jednání začnou s dosavadními koaličními partnery, koalici by tak ANO rádo stavělo na půdorysu té současné. V ANO zůstalo 14 zastupitelů, kteří podle Vereše ve středu deklarovali, že jsou součástí klubu.

Podle Vereše se hnutí snaží vytvořit co nejsilnější koalici, ale prozatím nemá žádnou preferovanou variantu. Vyjednávací tým ANO začne o koalici diskutovat od čtvrtka, přičemž schůzky zahájí s uskupením SPOLU. Nebrání se jednání s žádným ze subjektů v zastupitelstvu, včetně nového klubu primátora Macury.

Šéf ostravského ANO Vereš řekl, že vyloučení primátora z klubu bylo vyvoláno především členskou základnou. „Pořád je to stavěno do pozice, že primátor byl z klubu vyloučen v důsledku toho, že vyjádřil svůj názor na to, že bude volit Petra Pavla. Na druhou stranu je potřeba říct, že členská základna měla problémy i s dalšími jeho vyjádřeními,“ řekl Vereš.

Nominaci na primátora měli v hnutí kromě Tichánkové také starosta Jihu Martin Bednář a starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová, kteří se jí však vzdali. Podpora Tichánkové byla podle Vereše významná, i když někteří při hlasování byli proti nebo se zdrželi.

ANO komunální volby v Ostravě s převahou vyhrálo a i po odchodu některých členů zůstává nejsilnějším politickým klubem v městském zastupitelstvu, má čtrnáct členů. Další uskupení dosavadní koalice měla celkem dvanáct zastupitelů – devět bylo ze SPOLU a tři měli Piráti. Klub Nezařazení má sedm členů.

V opozici dosud bylo hnutí Ostravak s osmi mandáty, SPD se sedmi zastupiteli, Starostové pro Ostravu se čtyřmi mandáty a Ostravská levice se třemi. Možných variant budoucí podoby koalice existuje více, lídr druhého nejsilnějšího uskupení SPOLU Jan Dohnal (ODS) se domnívá, že koalice bude mít širší podobu než doposud.