Příspěvek na péči pokryje jen zlomek potřeb, říká aktivista se svalovou atrofií

Adam Kratochvíl trpí spinální svalovou atrofií a bez pomoci druhých se neobejde. Přesto pomáhá jiným: přednáší na školách o životě s handicapem, spolupracuje s Ostravskou univerzitou jako konzultant a jako sociální pracovník pomáhá lidem zorientovat se v obtížných životních situacích. Lidé se svalovou atrofií se podle něj potýkají s nedostatkem osobních asistentů i s tím, že příspěvek na péči pokryje jen zlomek jejich skutečných potřeb. Péče tak často dopadá na rodinu, mnohdy na rodiče ve vyšším věku. Osobní asistence je podle něj existenční nutnost, bez které není možné žít důstojný a aktivní život, řekl v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou.