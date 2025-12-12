Na řece Opavě chtějí vodohospodáři nové protipovodňové zábrany

Na řece Opavě by měla mezi plánovanou přehradou Nové Heřminovy a městem Krnovem vyrůst nová protipovodňová opatření. Tři úseky, na kterých vzniknou, představil státní podnik Povodí Odry. Nejvíce jich je plánováno v obci Brantice. Návrh už vodohospodáři projednali s místními obyvateli a od příštího roku chtějí zahájit přípravu výkupů pozemků. Opatření by měla vyjít na dvě miliardy korun.
Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy jsou součástí projektu Opatření na horní Opavě. Ten zahrnuje úpravy koryt, budování hrází, objekty na vodních tocích i další související stavby a revitalizační opatření.
„Cílem je zvýšit protipovodňovou ochranu v návaznosti na budování přehrady Nové Heřminovy,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen. Opatření se přímo dotknou obcí Zátor, Brantice a Kostelec.
Jedno z míst, které velmi významně zasáhla loňská povodeň, je dům manželů Engelových v obci Brantice. Byl výrazně podemletý vodou, některé jeho části dokonce visely i více než metr ve vzduchu. „Byla tady třímetrová díra. Jak to všechno popraskalo, bylo to celé podemleté. Manželka se z toho zhroutila,“ popsal Miroslav Engel.
Kromě strachu z jakéhokoli deště má od loňských povodní Miroslav Engel i zraněnou nohu. Při snaze zachránit dům se mu do ní dostala infekce. Jedna z plánovaných ochranných staveb v Branticích povede právě kolem jejich domu.
Přírodě blízké úpravy i zdi v zastavěné části
Koncepce protipovodňové ochrany je založena na přírodě blízké úpravě koryta s meandry. „První část bude přírodě velmi blízká. Stavíme odsazené hráze, rozšiřujeme koryto. Potom se dostáváme do obce, kde se budeme muset popasovat s menšími prostorovými možnostmi, a tam budeme muset stavět i zdi. Poslední úsek bude opět přírodě velmi blízký,“ popsal Birklen.
„Je to pět domů, kde ta hráz půjde v těsné blízkosti, tam se jich to dotkne. Bude to hodně náročné. Určitě nás to všechny omezí. Průjezd techniky, bahno a hlína, ale musíme to vydržet. Určitě se těšíme na to, že se lidem ulehčí, budou mít ochráněné majetky,“ popsala starostka Brantic Jiřina Heinischová (nestr.).
Návrhové průtoky jednotlivých opatření byly stanoveny pomocí matematického modelování, které zohledňuje retenční účinek vodního díla Nové Heřminovy. „Aby to bylo stoprocentně funkční a ochránilo území, musí stát přehrada. Teoreticky ta opatření ochrání před povodní, ale účinek nebude tak veliký,“ doplnil Birklen.
Výkupy pozemků začnou příští rok
Povodí Odry uvádí, že ve všech řešených úsecích usiluje o rozšíření poříčního prostoru a o vytvoření podmínek pro zlepšení budoucího vývoje říčních koryt. Součástí procesu je také majetkoprávní vypořádání, které chce podnik u všech úseků zahájit v příštím roce. V tom dalším přijde na řadu výběrové řízení na zhotovitele. Stavět se má v roce 2028.
„Snažíme se s občany komunikovat a představovat, jak budou opatření zasahovat do území. Předpokládám, že při individuálním jednání dosáhneme dohody, stejně jako na jiných lokalitách,“ uvedl Birklen. Všechna opatření by měla být dokončena ve chvíli, kdy bude postavena i přehrada Nové Heřminovy.