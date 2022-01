Do Pásma Gazy nám Izraelci dali ventilátory na baterky. Nemají ale proto větší pravdu než Palestinci, říká novinář Tureček

Ve chvílích, kdy mu jazyky nestačily, využíval tlumočníka. „Třeba v Íránu to nebyl jen tlumočník, ale člověk, který pracoval pro iránské tajné služby. Který hlídal, co děláme, o co se zajímáme. To všichni věděli. Kolikrát byl tlumočník v řadě těchto zemí také člověk, který dbal na moji bezpečnost,“ vysvětluje. Podobně to bylo v Afghánistánu. A třeba na afghánsko-pákistánské hranici, kde byl hostem kmenového náčelníka, dostal na ochranu čtyři bodyguardy s kalašnikovy.

Procestoval téměř všechny země širšího Blízkého východu, psal a natáčel v nich reportáže, mluvit umí ale jen persky, anglicky a rusky. Hebrejštinu ani arabštinu se nikdy pořádně nenaučil. „Poprvé, když jsem se v 90. letech učil arabsky, tak jsem si říkal, teď to rozbalím. Přijel jsem do Libanonu, začal jsem tam koktat spisovnou arabštinou a oni se zeptali: ,Francouzsky nemluvíš? A anglicky? To bude lepší než ta tvoje arabština.' A to člověku vezme energii a zájem,“ vysvětluje svůj jazykový neúspěch.

„Pamatuji si, že jednou byl takový příval informací, že jsem každou hodinu živě mluvil do vysílání, protože jsem neměl čas to napsat, natočit a poslat jako mp3. V jednu chvíli jsem byl tak opotřebovaný, že mi uprostřed zprávy přestal docházet dech, takže jsem se odhlásil po patnácti sekundách místo třiceti,“ vzpomíná na chvíle, kdy měl v regionu nejvíc práce.

Místo toho ale zůstal u novinařiny i u Blízkého východu. Ještě v 90. letech tam jezdil za peníze vydělané z kuponové privatizace a doufal, že jeho reportáže nějaký časopis otiskne a zaplatí. Na konci nultých let už to byl on, kdo se dennodenně z Jeruzaléma hlásil jako stálý zpravodaj Českého rozhlasu.

Chtěl psát reportáže z Blízkého východu, tak na tři měsíce odjel vlakem do Řecka a pak lodí do Izraele. A procestoval ještě Egypt, Jordánsko, Sýrii a Libanon. Přestože ještě nebyl novinář, posílal poštou články Lidovým novinám. Redakce ho za často nebezpečnou práci v oblasti začaly platit až později.

„Není možné popisovat Afghánistán jen tím, co říkají Američané a jejich čeští přátelé“

Po deseti letech specializace na Blízký východ v deníku Právo a po pěti letech práce blízkovýchodního zpravodaje Českého rozhlasu se do médií na stálo už nevrátil. Přispívá různým redakcím, píše ale také knihy a vyučuje na vysoké škole. Stále se ale snaží o totéž – informovat o regionu bez zkratek a bez ohledu na to, komu „se zrovna fandí“.

„Nemůžeme koukat, odkud vane vítr a co je bezpečné psát. Musíme být féroví a koukat, jestli to náhodou za fasádou, která se ukazuje tak samozřejmá, není komplikovanější,“ upozorňuje Tureček. A přidává příklad z izraelsko-palestinského konfliktu: „Když se Izraelci stahovali z Pásma Gazy v roce 2005, chtěli to světu prodat jako velký ústupek. Byl jsem tam jako reportér ještě za Právo a dostávali jsme ruční ventilátorky na baterie, abychom se ovívali, abychom se cítili dobře. To je PR, to Izraelci umí. Ale to neznamená, že mají o tolik větší pravdu než Palestinci. To, že je problém dostat se do Palestiny, že tam neteče voda a nefunguje proud neznamená, že rezignuji na přinášení palestinského pohledu na konflikt s Izraelem,“ říká Tureček.

Podobnou zkušenost si přivezl také z Afghánistánu v době po teroristických útocích z 11. září. Tehdy podle něj selhala americká i česká média. „Není možné popisovat Afghánistán jen tím, co říkají Američané a jejich čeští přátelé. Je potřeba se na to podívat perspektivou místních lidí i odpůrců Američanů. V tom by měla být role médií klíčová,“ vysvětluje Tureček.

Proto tehdy mluvil s místními obyvateli nebo dělal rozhovor s talibanským ministrem zahraničí, i když ho někteří měli za propagátora špatné strany konfliktu.