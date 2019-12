Dezinformace se šíří šestkrát rychleji než pravda, říká analytik Vrabel

Tyto weby tedy dezinformují a lžou – v čem? Jaký je jejich obsah a jak vůbec takové weby poznat? Jsou dva způsoby, jak poznat ty, které mají za cíl šířit propagandu a poškodit demokracii a ústavnost v Česku. První způsob je prostřednictvím ověřování faktů, protože právě fakta jsou často zkreslována. To je způsob, který má ale spoustu háčků – ten hlavní je ten, že možností ověření je málo a těch zpráv a obsahu příliš mnoho. Další nedostatek tkví v tom, že trvá delší dobu, než člověk všechno přečte, zkontroluje a mezitím ta informace už žije. Dokonce to někdo seriózně kvantifikoval, že dezinformace se šíří šestkrát rychleji než pravdivá informace, takže je důležité odhalit ji co nejrychleji. Jinými slovy – ti, kteří odhalují dezinformace, budou vždy minimálně o krok pozadu. Poslední nevýhoda je, že výsledky práce ověřovatelů se nedostanou k té cílové skupině, na kterou dezinformátoři nejvíce míří.

A jaký je tedy ten druhý způsob?

Ta druhá možnost, jak odhalit dezinformační servery, je přes jejich témata. Víme totiž, že jejich tvůrci využívají různých narativů, takových dlouhodobých příběhů. V Česku je nejčastěji používán narativ proti Evropské unii – že je to fašistická organizace, jakási čtvrtá říše. Říkají, že co se nepovedlo Hitlerovi, to se teď daří Merkelové a tak dále. Dalším silným tématem ruské propagandy v Česku je protiukrajinský narativ. Dezinformační weby například píší, že jsou na Ukrajině Rusové utlačovaní, že se tam křižují děti a podobně.

A jaká jsou další témata?

Tak třeba škodlivost liberalismu – že poškozuje společnost. Dalším narativem dezinformátorů je taky relativizace pravdy. To je hlavní cíl, na který Rusové míří. Slibují si od toho, že když přestaneme věřit v existenci obecné pravdy, tak přestaneme věřit v demokratické instituce, a jakmile v ně přestaneme věřit, tak se nám demokracie zboří jako domeček z karet. O to oni usilují. Samozřejmě, že dalším tématem jsou například Spojené státy, minority, NATO a s blížící se výstavbou jaderných bloků taky roste počet dezinformačních textů o výhodné spolupráci s Ruskem v oblasti energetiky.

Jak lze vlastně určit, co je manipulativní? Jak to vaše zařízení můžou tak natvrdo přesně spočítat?

My pracujeme s těmi tématy, narativy, o kterých jsme už mluvili. Ty jsou docela stabilní, některé jsou víc aktuální, některé míň. A ten náš stroj jde po těchto příbězích. Důležité je říct, že není článek, který by obsahoval jen jednu dimenzi, kterou zkoumáme. Jedna z těch dalších je, zda autoři textů používají expresivní jazyk, ať už v pozitivním nebo negativním směru. A vždycky je to navíc nějaký mix těch zmíněných témat a narativů, a to nám umožňuje zvýšit účinnost detekce dezinformací. Nakonec jsme schopní minimálně jeden z deseti dezinformačních propagandistických článků zachytit. Nepoužíváme na to technologii klíčových slov, ta by s sebou nesla příliš mnoho chyb. Používáme technologii sémantické analýzy a v tom jsme jedni z nejlepších na světě.