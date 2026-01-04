SOUHRN: Zásadní události neděle 4. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 4. ledna 2026.
Maduro je v New Yorku, přibývá reakcí na americkou operaci
Americké bezpečnostní složky přepravily venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do New Yorku. Vedením země pověřil venezuelský nejvyšší soud viceprezidentku Delcy Rodríguezovou. Americký útok má dle médií desítky obětí, odsoudily ho Čína či KLDR. Dle expertů je zřejmou motivací zásahu venezuelská ropa. Otázkou zůstává legitimita amerického úderu.
Macinka si pozve ukrajinského velvyslance
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče kvůli jeho kritice projevu šéfa sněmovny Tomia Okamury (SPD). Předsedové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti společně vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dal Okamurovi jasně najevo, že jeho vyjádření škodí Česku a nejsou slučitelná s deklarovanými principy zahraniční politiky nynější vlády ANO, SPD a Motoristů.
Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku
Řecku byly v neděli rušeny či odkládány lety kvůli selhání rádiových frekvencí, které ochromilo letovou komunikaci. Uvedla to agentura Reuters s tím, že na letištích uvázly tisíce lidí. Odlety a přílety z athénského Mezinárodního letiště Eleftheria Venizela byly pozastaveny v 9:00 místního času (8:00 SEČ). Před 14:00 SEČ začal být provoz postupně obnovován.
Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti
Švýcarská policie v neděli zveřejnila národnost a věk dalších šestnácti obětí čtvrtečního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana. Jsou mezi nimi lidé ze Švýcarska, Itálie, Francie, Rumunska či Turecka. Osmi z nich bylo méně než osmnáct let, nejmladší oběti jen čtrnáct let.