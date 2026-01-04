SOUHRN: Zásadní události neděle 4. ledna


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 4. ledna 2026.

Maduro je v New Yorku, přibývá reakcí na americkou operaci

Americké bezpečnostní složky přepravily venezuelského autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do New Yorku. Vedením země pověřil venezuelský nejvyšší soud viceprezidentku Delcy Rodríguezovou. Americký útok má dle médií desítky obětí, odsoudily ho Čína či KLDR. Dle expertů je zřejmou motivací zásahu venezuelská ropa. Otázkou zůstává legitimita amerického úderu.

Maduro ve vazbě
Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku
Agenti DEA dohlížející na přepravu zadrženého Nicoláse Madura po New Yorku
Americké požadavky
Chceme zásadní změny v „našem regionu“, řekl o Venezuele Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio
Ve Venezuele
Venezuelská armáda je ve stavu pohotovosti, uvedl ministr obrany
Venezuelský vládce Nicolás Maduro a ministr obrany Vladimir Padrino Lopez (vpravo) během vojenského cvičení, ilustrační snímek
Mezinárodní právo
Měly USA právo zaútočit v Caracasu? Panama může sloužit jako precedens
Americká administrativa sleduje útok ve Venezuele
Následky útoku
NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí
Kouř nad Caracasem po americkém útoku
Reakce z Asie
„Narušení suverenity.“ Asijští autoritáři se kvůli Venezuele dovolávají práva
Ilustrační snímek
Venezuelská ropa
Pozice USA na trhu s ropou může díky Venezuele posílit, míní experti
Závod na zpracování ropy ve Venezuele


Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče kvůli jeho kritice projevu šéfa sněmovny Tomia Okamury (SPD). Předsedové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti společně vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dal Okamurovi jasně najevo, že jeho vyjádření škodí Česku a nejsou slučitelná s deklarovanými principy zahraniční politiky nynější vlády ANO, SPD a Motoristů.

Macinka si pozve ukrajinského velvyslance
Předseda Motoristů Petr Macinka k nominaci Filipa Turka


Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku

Řecku byly v neděli rušeny či odkládány lety kvůli selhání rádiových frekvencí, které ochromilo letovou komunikaci. Uvedla to agentura Reuters s tím, že na letištích uvázly tisíce lidí. Odlety a přílety z athénského Mezinárodního letiště Eleftheria Venizela byly pozastaveny v 9:00 místního času (8:00 SEČ). Před 14:00 SEČ začal být provoz postupně obnovován.

Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku
Pohled na informační tabuli se zpožděnými odlety na athénském letišti Eleftherios Venizelos


Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti

Švýcarská policie v neděli zveřejnila národnost a věk dalších šestnácti obětí čtvrtečního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana. Jsou mezi nimi lidé ze Švýcarska, Itálie, Francie, Rumunska či Turecka. Osmi z nich bylo méně než osmnáct let, nejmladší oběti jen čtrnáct let.

Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti
Pieta u místa tragédie

